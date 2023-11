Cassano riceve il Tapiro e svela cosa è successo alla Bobo TV: c’entra un quinto personaggio Cassano riceve il Tapiro d’Oro da Staffelli e svela a Striscia la Notizia cosa è successo alla Bobo TV: “Con Adani e Ventola avevamo un’idea”.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande dibattito e curiosità intorno alla fine della BoboTV. Dopo l'annuncio di Christian Vieri nello scorso weekend dell’esclusione di Adani, Cassano e Nicola Ventola dal format sono state fatte le ipotesi più disparate: dalla finta separazione al litigio per soldi, passando per altre fantasiose ricostruzioni che al momento non trovano riscontro.

L'unica cosa certa è che stasera ci sarà una nuova puntata della BoboTv e non ci saranno gli ospiti di sempre ma nuovi compagni di viaggio dell'ex centravanti della Nazionale e si tratta di popolari Youtuber o creator come Gabboman, Fabio, Luca Mastrangelo, Emiscouting e Cisco.

Intanto Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro ad Antonio Cassano per quanto accaduto ma l'ex attaccante di Roma, Milan e Inter ha replicato così a chi parlava di questioni economiche: "I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita.La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada".

Nel servizio che Striscia la Notizia manderà in onda questa sera si vedrà Staffelli che lo incalza chiedendogli se Vieri volesse ‘comandare' e Cassano che risponde: "Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli".

Infine FantAntonio fa intendere che Vieri volesse inserire, davanti o dietro le telecamere, una quinta figura: "Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque".

Nelle scorse ore ci si aspettava qualche informazione in più sull'accaduto e molti fan della trasmissione che su Twitch era diventata un vero e proprio fenomeno non vogliono credere ad una separazione. Daniele Adani ha postato due video piuttosto criptici mentre Nicola Ventola è stato contattato da Fabrizio Corona, che ha registrato la telefonata per Dilinger News in cui l'ex calciatore ammette "Comunque non sei andato lontano".