Cassano dice che la Francia è la cosa più scandalosa degli Europei: distrugge Deschamps a modo suo

A cura di Marco Beltrami

Antonio Cassano non ha dubbi su quella che è la squadra finora più deludente degli Europei. In una discussione su Whatsapp con Adani e Ventola, postata sul canale di Viva el Futbol casa di quello che sarà il prossimo format dei tre ex calciatori, il barese ha parlato come al solito senza filtri della Francia. A suo dire è un paradosso che la formazione che gioca un calcio pessimo, possa arrivare in fondo a Euro 2024.

Cassano ma si è scatenato contro i Bleus criticando anche il commissario tecnico Didier Deschamps. L'ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Inter e Milan, non si spiega come la Francia sia riuscita ad arrivare fino alla semifinale: "La cosa più scandalosa è che la Francia dopo cinque partite non abbia ancora fatto un gol su azione".

Come ha fatto dunque la nazionale transalpina ad andare avanti? Questione di fortuna per Cassano, nonostante una squadra ricca di campioni. Un concetto espresso dall'ex calciatore in modo colorito: "Probabilmente vincerà anche la Francia perché quando poi ti arriva il cu*o in faccia… perché Deschamps ha una squadra della Madonna, ma la fa giocare di me*da".

Quasi indignato Cassano che ha poi ulteriormente rinforzato l'idea: "Dai su ragazzi, siamo seri. È un dato di fatto, non ha fatto un gol, e hanno una squadra clamorosa siamo seri dai". Tutt'altra opinione invece da parte del barese sull'Olanda, considerata la nazionale migliore dal punto di vista del gioco nonostante una partenza ad handicap, legata ai tanti infortuni: "Germania e Spagna il calcio più bello di tutti. A me invece devo dire la verità, la squadra che mi ha incuriosito di più ed è tra le quattro migliori d’Europa è l’Olanda perché ha perso il giocatore più forte in assoluto che era De Jong, Koopmeiners. E non hanno un attaccante che risolve i problemi come Kane, Lewandowski o Mbappé".