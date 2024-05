video suggerito

Adani, Cassano e Ventola annunciano la data del nuovo programma: “Siamo stati zitti per troppo tempo” Adani, Cassano e Ventola sono pronti a tornare con un nuovo programma. C’è l’annuncio ufficiale sull’inizio del prossimo format dopo la Bobo TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adani, Cassano e Ventola sono pronti a tornare a parlare di calcio in diretta streaming. A mesi di distanza dalla rottura con la Bobo Vieri e l'addio alla Bobo TV, i tre amici ed ex calciatori sono usciti allo scoperto annunciando la data dell'inizio del nuovo programma sul calcio che li vedrà come protagonisti. Appuntamento alla fase finale della prossima estate per il trio, che darà vita al nuovo format a partire dal 19 agosto. Una data non banale, scelta perché in concomitanza con la prima giornata del prossimo campionato di Serie A.

Adani, Ventola e Cassano tornano in diretta streaming con un nuovo format

Adani, in occasione di una puntata di La Fiera del calcio ha spiegato, dove nasce la necessità di tornare: "Siamo stati in silenzio anche troppo tempo, quindi cominciamo a fare qualche contenuto per il piacere di esserci, di ritornare perché penso sia una necessità, un esigenza e un’ossessione. Quindi è un piacere condividere i nostri contenuti, i primi dopo tanto tempo. Abbiamo fatto una bellissima esperienza a Catania, dove siamo stato accolti da affetto e amore e cerchiamo di meritarcela".

Appuntamento dunque a fine agosto per ritornare in video con costanza, fino ad allora ci sarà tempo per appuntamenti sporadici sul web e sui social: "Adesso noi, pian pianino partendo da questa estate torneremo con un po’ più di continuità, ma anche in maniera sporadica per la condivisione con la nostra gente. Ed è bello farlo in un canale dove si rispetta il calcio". E Ventola è sulla stessa lunghezza d'onda: "Mi veniva da ridere pensando a quante cose sono successe. Siamo tutti una famiglia e non vediamo l’ora di iniziare".

Quando inizia il nuovo programma di Adani, Cassano e Ventola

Dal 3 novembre, ovvero la celebre puntata della Bobo TV, con solo Vieri in diretta ne è passata di acqua sotto i ponti. Ora però l'attesa è finita con Adani, Ventola e Cassano sono pronti al rientro: "Grazie alla gente che ci seguirà e grazie ai ragazzi e alle persone che ci hanno aspettato e accompagnato nei silenzi. Sono stati fermi e attendisti con noi. Mentre il calcio andava avanti, ci hanno chiesto. Siamo contenti di rientrare e approfittiamo di questo per dire che ufficialmente, il nostro gruppo è strutturato, ritorneremo con costanza, dal 19 agosto di lunedì con l’inizio della prossima stagione, saremo in onda e non ci fermeremo più".