Deschamps dà un benvenuto particolare a Doué nella Francia: "Altri ti avrebbero mandato a casa" Didier Deschamps ha dato una lezione di bastona e carota nella gestione dei suoi calciatori da ct della Francia. Benvenuto particolare a Doué, arrivato in ritardo.

A cura di Marco Beltrami

Didier Deschamps ha offerto senza saperlo una masterclass di gestione dello spogliatoio. Il commissario tecnico della nazionale francese è stato immortalato in un video relativo al momento dell'arrivo dei calciatori nel ritiro della rappresentativa bleus a Clairefontaine. Proverbiale ricorso a bastone e carota per l'ex centrocampista della Juventus nei confronti del giovane talento Désiré Doué, alla prima con la Francia.

Il benvenuto nella Francia di Deschamps a Désiré Doué

L'esterno offensivo del PSG, che ha colpito tutti soprattutto per la sua prestazione nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool non ha iniziato benissimo la sua prima convocazione nella nazionale maggiore. Doué è arrivato a Clairefontaine con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario di previsto, ovvero le 16. Il calciatore era in compagnia di un'altra giovane stella del PSG ovvero il centrocampista Warren Zaire-Emery.

Il ritardo di Doué, in coppia con Zaire-Emery

In realtà non sono stati gli ultimi, visto che anche Barcola e Rabiot hanno fatto tardi. Deschamps però ha voluto dare un segnale subito ai giovani calciatori. "Ciao Désiré, come stai? Sei arrivato con Warren (Zaire-Emery, ndr), è per questo che sei in ritardo?". Il commissario tecnico è passato in pochi secondi da un'espressione rilassata, ad una contrariata nel tentativo quasi di far spaventare i due calciatori: "Sono le 16 eh? Lo sapevate, e tu mi fai credere che non lo sapevi?"

E non è mancata anche una falsa minaccia: "A volte sai, ci sono allenatori con quali te ne andresti via subito. Ma non vi farò andare via, si parte subito". Tutto si è concluso con una risata, e con il perdono da parte del selezionatore. Niente di grave, ma meglio mettere subito le cose in chiaro per quando sarà necessaria una maggiore rigidità.