Vieri ha scelto i sostituti di Adani, Cassano e Ventola alla Bobo TV: chi sono i primi ospiti Bobo Vieri ha presentato il nuovo format della Bobo TV che sostituirà Calcio con la F. Scelti anche i personaggi che andranno a sostituire Adani, Cassano e Ventola.

A cura di Marco Beltrami

La Bobo TV riparte senza Adani, Cassano e Ventola o almeno così pare. Bobo Vieri dopo i sorprendenti annunci dei giorni scorsi ha presentato il nuovo format che a partire da stasera andrà a sostituire Calcio con la F. Più passano le ore e più perde consistenza l'ipotesi che il tutto sia uno scherzo o un'operazione per aumentare l'appeal intorno al popolare canale. Infatti l'ex bomber dopo aver presentato la nuova trasmissione, ha anche scelto chi lo accompagnerà in questa nuova avventura. Si tratta di popolari Youtuber o creator come Gabboman, Fabio, Luca Mastrangelo, Emiscouting e Cisco.

D'altronde Vieri l'aveva detto: più spazio al confronto con i followers, volti nuovi e ospiti a sorpresa. Da questo dunque riparte la Bobo TV dopo quella che sembra una clamorosa separazione. Il quartetto che aveva conquistato Twitch e le piattaforme streaming dunque potrebbe presto diventare un ricordo. In realtà nessuno dei protagonisti ha detto chiaramente cosa è successo: solo Adani, attraverso video criptici, e Ventola con una risposta di "conferma" a Fabrizio Corona, si sono espressi.

In particolare l'ex fotografo su Dilinger News aveva raccontato alcune indiscrezioni sulla rottura dei "4 moschettieri" per motivi in primis economici e di "rancore". È questo dunque quello che ha spinto Bobo Vieri ad andare da solo, intraprendendo così un nuovo percorso? Sicuramente si saprà qualcosa in più magari già nella prima puntata del "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest". Questo il nome del format nuovo di zecca che vedrà il padrone di casa duettare con un personaggi famoso, quasi certamente del mondo del calcio. Tutto incentrato dunque sull'ex di Juve, Inter e Milan, per una vera e propria rivoluzione con buona pace dei suoi ex compagni di viaggio.

A sostenere però Vieri ci saranno anche degli altri personaggi che per certi versi possono essere considerati i sostituti di Adani, Cassano e Ventola. Di chi stiamo parlando? Bobo ha pescato nel mondo del web e dei social, affidandosi a personaggi molto popolari in quanto youtuber e creator di contenuti. I primi nomi sono quelli di Gabboman e Fabio, presentati direttamente sui canali social della Bobo TV, con l'aggiunta di Luca Mastrangelo ed Emiscouting che si sono "rivelati" sui rispettivi canali. Ci sarà poi anche Mirko Cisco, con il quale Vieri ha già collaborato come mostrato in alcuni video.