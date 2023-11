Adani reagisce alle parole di Vieri sulla Bobo TV che si scioglie: pubblica un video di Gomorra Nell’ultima puntata della Bobo Tv Vieri si è presentato da solo, facendo un annuncio sulla trasmissione. La risposta di Adani è arrivata durante la notte con una celebre frase della serie tv Gomorra.

A cura di Ada Cotugno

Da ieri sera qualcosa è cambiato nella Bobo Tv. Alla conduzione dell'ultima puntata del format calcistico di Twitch si è presentato soltanto Bobo Vieri, senza i soliti compagni di viaggio: Cassano, Ventola e Adani non erano con lui a comporre il solito quartetto che negli ultimi anni ha intrattenuto gli utenti sulla piattaforma streaming.

"Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi", ha dichiarato l'ex attaccante all'inizio della trasmissione senza però specificare i motivi della possibile rottura. La prospettiva di una possibile e definitiva separazione si è fatta largo tra gli appassionati, ma non si esclude che possano esserci altri motivi dietro allo strano annuncio, come per esempio un atto goliardico.

La prima reazione è arrivata qualche ora più tardi. A rompere il silenzio è stato Lele Adani, uno dei personaggi più seguiti della Bobo Tv: l'ex giocatore è tra i pilastri della trasmissione, uno degli opinionisti che con i suoi discorsi accende di più il dibattito. Anche lui era tra i grandi assenti dell'ultima puntata, ma a differenza dei suoi compagni di viaggio ha lasciato qualche piccolo indizio forse collegato alla strana sparizione.

Su Instagram Adani ha caricato un pezzo del discorso di Ciro Di Marzio, noto personaggio della serie tv Gomorra: "O terremoto è volere ‘e Dio. Fa bene alla terra. Come una persona quando sta male. O si libera e sfoga, o more". Alla fine del video si vede il suo pugno battere sul tavolo, come a certificare le parole dell'attore in relazione a qualche fatto avvenuto di recente nella sua vita.

Potrebbe essere un riferimento alle parole del suo amico e collega Bobo Vieri? Il tempismo della storia, caricata sui social intorno a mezzanotte, farebbe pensare a una reazione a quanto accaduto alla Bobo Tv, ma non è da escludere che si tratti di uno scherzo, una messinscena tra i protagonisti che potrebbe preannunciare una svolta all'interno del format.