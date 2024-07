Sinner conquista il pubblico di Wimbledon con le parole più gentili dette sull’erba: ridono tutti

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner contro Kecmanovic è stato uno schiacciasassi. Tanto dominante, forte e perentorio in campo, quanto poi delicato e gentile nella classica intervista post-partita. Ai microfoni di Annabel Croft infatti, il numero uno del mondo ha parlato in un modo molto particolare del suo rapporto con l'erba, superficie su cui sta dimostrando di trovarsi sempre meglio.

Sinner e il rapporto con l'erba, parole di una gentilezza estrema

Dopo aver battuto uno specialista come Berrettini infatti, Sinner ha sfoderato una prestazione eccezionale a conferma dei grandi progressi fatti sull'erba. Lecito dunque chiedergli: "Cosa hai imparato giocando sull'erba nel corso degli anni?". Sinner con il sorriso ha risposto con parole gentili: "A fare amicizia con l'erba". Dopo una bella risata, rivelatasi contagiosa per il pubblico, Jannik ha spiegato: "Darren me lo dice sempre. Sii gentile con l'erba e accadrà qualcosa di positivo".

Sinner soddisfatto a Wimbledon dopo la vittoria contro Kecmanovic

Sono senza dubbio le parole più gentili e carine pronunciate sull'erba di Wimbledon. Tutto con la proverbiale spontaneità e delicatezza che lo contraddistingue. Tornando poi a parlare del match, grande soddisfazione da parte di Sinner per la prestazione sfoderata ai sedicesimi di finale: "Ho avuto la sensazione di colpire la palla con un buon ritmo. Sono contento di averla conclusa rapidamente, ora un po' di recupero e vediamo cosa succederà nel prossimo round".

La strada però è ancora lunga perché Sinner e il suo team hanno un unico obiettivo, quello di continuare a lavorare duro per migliorare: "Sento che io e la mia squadra stiamo lavorando duramente per essere in questa posizione. Il mio gioco è migliorato. Ma continuiamo ancora a migliorare. Ci sono tanti sacrifici e poi c'è l’etica del lavoro. Insieme alla mia squadra cercho di migliorare ogni giorno, sia come giocatore e come persona. Vediamo cosa succederà a Londra".