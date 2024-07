video suggerito

Pepe spiazzato dalle parole del giornalista: il calciatore più duro al mondo si scioglie in lacrime Pepe non si trattiene durante l’intervista post Portogallo-Francia. Il difensore lusitano scoppia in lacrime dopo aver ascoltato le parole del giornalista: “Ti auguro il meglio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Portogallo è stato eliminato ai rigori contro la Francia nei quarti di finale degli Europei 2024 chiudendo anche un'era della Nazionale lusitana rappresentata da due simboli come Cristiano Ronaldo e Pepe. A 39 anni e 41 anni sia il fantasista dell'Al Nassr che il difensore hanno lottato fino all'ultimo minuto. Al triplice fischio l'emozione tra i due in campo era palpabile tant'è che soprattutto Pepe è scoppiato in un pianto liberatorio. Sono gli ultimi Europei per entrambi e per Pepe dovrebbe trattarsi anche della sua ultima partita in carriera.

Non è ancora chiaro il suo futuro e anche per questo un giornalista portoghese a fine partita ne ha voluto approfittare per ringraziarlo personalmente. Pepe è rimasto spiazzato dopo aver risposto a tutte le domande sulla partita quando l'uomo ha pronunciato una serie di frasi che hanno fatto commuovere il difensore: "Prima di conoscere la tua decisione, lascia che mi congratuli con te e lo faranno anche i portoghesi per la tua fantastica carriera nella nazionale e per la tua fantastica longevità". Pepe a quel punto lo abbraccia e scoppia in lacrime.

Le parole del giornalista che hanno commosso Pepe dopo Portogallo-Francia

"Pepe, non so quale decisione prenderai… Che tu continui la tua carriera oppure no – ha detto il giornalista subito dopo aver concluso la sua intervista al difensore – ma prima di conoscere la tua decisione, lascia che mi congratuli con te e sappi lo faranno anche i portoghesi per la tua fantastica carriera in nazionale e per la tua fantastica longevità con questo stemma sul petto". Il giornalista ha poi fatto commuovere il calciatore pronunciando una frase ben precisa: "Ci vediamo la prossima volta e ti auguro il meglio! Grazie molto".

Si è parlato molto di come questi Europei 2024 fossero gli ultimi sia per Pepe che per Cristiano Ronaldo. Il difensore è diventato il calciatore più anziano ad aver mai giocato agli Europei quest'estate, a 41 anni e 130 giorni quando ha affrontato la Francia nei quarti di finale. Non dimostrava la sua età, però, e ha brillato per tutto il torneo. Basti pensare al recupero prodigioso fatto su Marcus Thuram che ha raccolto gli applausi di tutto il pubblico presente. A fine partita il lungo abbraccio con Cristiano Ronaldo che ha commosso l'intero Portogallo.