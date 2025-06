video suggerito

Pogba a Monaco, perseguitato dal passato: giocherà con Magassa il cui cugino tentò di sequestrarlo Paul Pogba ha firmato con il Monaco e tornerà a giocare dopo la lunga assenza per doping. Ma nel club francese troverà come compagno di squadra Soungoutou Magassa il cui cugino, insieme al fratello di Pogba, Mathias, tentò di sequestrarlo per estorsione nel 2022.

A cura di Alessio Pediglieri

Paul Pogba ritorna a giocare dopo un lunghissimo periodo nero per il centrocampista francese. Lo farà in patria, lontano dalla Juventus e dal calcio italiano dal quale si è separato non senza scorie e polemiche più o meno dirette, con la maglia del Monaco, club con cui ha concluso il nuovo accordo e dal quale è stato ufficializzato nel pomeriggio di sabato 28 giugno. Un rientro atteso per rivedere all'opera uno dei giocatori più talentuosi che ha rischiato di buttare al vento carriera e talento ma il passato lo seguirà molto da vicino visto che in squadra troverà Soungoutou Magassa, il cui cugino ha tentato di sequestrare l'ex Juve e Manchester in complotto col fratello Mathias nel 2022.

Pogba al Monaco dopo aver scontato la squalifica per doping

Intrecci, corsi e ricorsi che il destino del calcio si diverte a tessere e a filare, creando trame quasi da film. Anche Paul Pogba è finito al centro della ragnatela del fato con la scelta di vestire la maglia del Monaco e ripartire dalla Ligue 1 dopo lo stop che ha dovuto scontare per l'accusa di doping. Che lo ha allontanato prima dalla Juventus, poi dal calcio italiano ma non da una delle disavventure più spiacevoli in cui è stato coinvolto nel 2022 quando finì al centro di un tentativo di estorsione.

Cosa accadde a Pogba: il tentativo di sequestro per estorsione

Nel 2002, sei persone lo avevano trattenuto sotto la minaccia delle armi in un appartamento a Seine-et-Marne, chiedendogli un riscatto di ben 13 milioni di euro. Tra questi figurava suo fratello Mathias e un certo Mamadou C. (condannato a cinque anni), amico d’infanzia di Pogba. E cugino di Soungoutou Magassa, il giovane centrocampista e difensore centrale del Monaco, che sarà un nuovo compagno di squadra proprio di Paul Pogba.

Pogba riparte da Monaco: dal 2022 ha giocato solamente 160 minuti

Tutte le attenzioni ovviamente saranno rivolte a cosa accadrà a Monaco, sia in campo sia fuori. Curioso questo legame extracalcistico dai risvolti decisamente particolari, ma sarà interessante anche capire come riprenderà in mano la propria carriera Pogba, che dal 2022 ha giocato appena 160 minuti e ha deciso per un cambiamento radicale affrontando la sua prima avventura in Ligue 1, non senza un sostanzioso ribassamento dello stipendio passato da 8 a meno di 4 milioni di euro.