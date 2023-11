“Vieri abbandonato da Adani e Cassano alla Bobo TV per soldi e potere”: il retroscena di Corona Bobo TV, i motivi della rottura tra Vieri e gli ex compagni secondo il sito Fabrizio Corona: “Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene, poi Ventola”.

A cura di Ada Cotugno

Bobo Vieri da solo, davanti alle telecamere senza i suoi compagni di viaggio. Si è aperta così l'ultima diretta della Bobo TV che ha fatto notizia per l'assenza di Cassano, Adani e Ventola: l'ex giocatore di Inter e Milan prima di cominciare ha lasciato un messaggio che ha fatto preoccupare tutti gli spettatori del format di Twitch diventato sempre più celebre negli ultimi anni.

La sua avventura continuerà senza di loro, ha specificato, senza però sottolineare i motivi e spingendo più di qualcuno a pensare che possa trattarsi solo di uno scherzo. L'unico a rispondere (anche se indirettamente) è stato Lele Adani con un messaggio criptico che non è servito a far luce sulla strana vicenda. Nuovi dettagli invece sono arrivati da Dillingernews, il sito diretto da Fabrizio Corona che nelle settimane scorse aveva rivelato i nomi dei calciatori indagati nel giro del caos scommesse.

Anche questa volta la testata si è sbilanciata sulla possibile separazione dei protagonisti della Bobo TV lanciando la sua indiscrezione su Instagram: "Ecco la prima verità: Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura". Una frase secca che apre a ulteriori novità che (come promette il sito) saranno diffuse in esclusiva nelle prossime ore.

La versione di Fabrizio Corona, riportata da Dillingernews, parla di un litigio nato tra Vieri, Adani, Ventola e Cassano. Tutti si sarebbe allontanati dal padrone di casa per motivi non meglio specificati: "Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati". Su Instagram, tra i following dell'ex centravanti, non risultano più esserci i suoi compagni di diretta.

All'origine di questa rottura secondo il sito diretto dall'ex re dei paparazzi ci sono alcuni problemi economici e di rancore, diventati ormai impossibili da gestire. Non è mancata neanche una frecciatina a Vieri: "Alla base oltre oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo".

Le indiscrezioni avranno un seguito nelle prossime ore, con Fabrizio Corona che intanto ha aperto uno spiraglio sulle possibili motivazioni che hanno portato Vieri a presentarsi da solo nell'ultima diretta della sua fortunata trasmissione, punto di riferimento per tanti appassionati.