Vieri annuncia il nuovo format della Bobo TV senza Adani, Cassano e Ventola: cambia tutto Bobo Vieri ha annunciato un nuovo format sulla sua Bobo TV in cui non sembra esserci spazio per Adani, Cassano e Ventola. Cambia tutto.

A cura di Marco Beltrami

Christian Vieri ha stupito tutti nell'ultima puntata della Bobo TV presentandosi solo, senza i suoi storici compagni di viaggio e amici Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Una situazione che ha fatto scalpore e stuzzicato la curiosità dei tantissimi seguaci di Calcio con la F, il popolare e fortunato format portato avanti dai 4 ex calciatori. Uno scherzo per aumentare l'appeal del progetto o una rottura definitiva? Nel frattempo come pre-annunciato Bobo Vieri lancia una nuova trasmissione, in cui non sembra esserci più spazio per i 3 colleghi. Una rivoluzione.

Dopo due giorni di indiscrezioni e post misteriosi, ecco quella che sembra una vera e propria svolta. D’altronde venerdì sera l’ex bomber oltre a ringraziare quelli che di fatto ha definito come suoi “ex collaboratori”, ha parlato di un nuovo format all’orizzonte “con tanti ospiti e più spazio a voi (riferito ai followers, ndr). Parole spiazzanti a cui solo Adani e Ventola hanno in un certo modo "reagito", al contrario di Cassano chiusosi anche sui social in silenzio.

Lele ha postato due video criptici: uno con riferimento ad una scena di Gomorra, in cui si faceva riferimento alle conseguenze dei "terremoti" e l'altro sulla capacità del calcio di regalare emozioni. Ventola invece è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona, che ha provato a ricostruire attraverso il suo sito di informazione Dilinger News quanto accaduto, ovvero di come Vieri sia stato "abbandonato dai suoi compagni di avventura" per motivi economici e non solo. Parole in parte confermate dall'ex Bari: "Fammi passare un attimino di tempo. Un abbraccio. Comunque non sei andato lontano".

In attesa di capire come sono andate realmente le cose e se il tutto è frutto di una rottura concreta, o di un'operazione concordata. Bobo Vieri ha presentato il suo nuovo format che andrà a sostituire Calcio con la F, occupando lo stesso slot orario nella serata di lunedì alle ore 21. La trasmissione che ovviamente andrà in onda sul canale Bobo TV sulla piattaforma Twitch si chiamerà "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest". Nella locandina si può vedere l'ex centravanti seduto, con sullo sfondo dei grattacieli.

Si tratterà dunque di un appuntamento che vedrà Vieri confrontarsi con degli ospiti, con la possibilità di garantire maggiori interazioni ai followers. Il tutto con buona pace di Adani, Cassano e Ventola al momento fuori. Insomma un format molto diverso da quello che vedeva i 4 alle prese con l'analisi delle partite o dei temi più caldi del calcio italiano (e non solo).