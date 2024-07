video suggerito

Il Napoli cambia logo, nuovo stemma senza blu e azzurro: sarà monocolore La lettera N maiuscola contenuta in due cerchi concentrici è sempre lì ma senza sfumature d’azzurro né sbuffo tricolore. È la prima novità in attesa della presentazione ufficiale della nuova maglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il nuovo logo ufficiale del Napoli sul sito e sugli account del club, oltre a quelli della Lega Serie A.

Il nuovo logo del Napoli è essenziale, monocolore, non invasivo, facilmente adattabile dal punto di vista cromatico a seconda degli sfondi (a cominciare da quelli delle maglie per la stagione 2024-2025) così da coniugarsi con le esigenze del marketing oltre che del design. È forse questo il filo conduttore dell'operazione di rebranding che fa parte dell'anno della ripartenza e della ristrutturazione dopo il post scudetto nefasto.

Com'è fatto il nuovo logo ufficiale della SSC Napoli

Il nuovo logo del Napoli non deve piacere per forza a tutti ma essere funzionale: la lettera N maiuscola contenuta in due cerchi concentrici è sempre lì ma senza sfumature d'azzurro né sbuffo tricolore. Lo stemma vecchio è già scomparso dalle pagine ufficiali del club sui social e da quelle della Lega Serie A e per avere un'idea di quanto sia più facile da abbinare basta dare un'occhiata tanto al sito quanto alle immagini caricate sulla mascherina dei profili. Che siano il blu oppure il bianco il colore base, il concept non cambia.

Il nuovo stemma del Napoli sull'account di X

Le indiscrezioni sulla nuova maglia degli azzurri

In attesa della presentazione ufficiale della nuova divisa che sarà indossata in campionato, in Rete sono circolate delle indiscrezioni su come (forse) sarà la casacca della squadra che ricomincerà con Antonio Conte in panchina. È stato l'account specializzato Footy Headlines (le cui indiscrezioni sono spesso fedeli rispetto alla realtà) ad alzare il velo sulla prossima divisa: come si evince dal frame di un video, la maglia ha un colore azzurro cielo, sulla parte anteriore compaiono i quattro stemmi (quello di EA7 e il nuovo logo della società sovrastanti lo sponsor, main partner, MSC). A incorniciare la livrea c'è ancora un dettaglio: si tratta degli orli bianchi che tracciano il contorno collo e delle maniche oltre ai fianchi.