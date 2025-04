Brignone dall’ospedale: “Questa volta l’ho fatta grossa”. Nuovo video impressionante della caduta

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Federica Brignone non ha perso il sorriso e così ha voluto regalarlo a tutti gli appassionati che nelle ultime ore sono rimasti in ansia per le sue sorti, dopo il terribile incidente sulle nevi della Val di Fassa dove è caduta malamente fratturandosi tibia e perone. Un sorriso che la campionessa italiana ha voluto regalare dal letto di ospedale, subito dopo l'intervento chirurgico avvenuto giovedì sera a Milano con il quale si spera di poter ridurre il tempo di recupero che, comunque, sarà di moltissimi mesi. Un sorriso, come sempre, condito dall'ironia della valdostana che anche nel momento di maggior sconforto si dimostra una atleta unica: "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l'ho fatta grossa (in negativo)".

Le prime parole le aveva rilasciate subito dopo l'intervento chirurgico per ricomporre la frattura a tibia e perone e rimettere a posto il legamento crociato del ginocchio sinistro, rimasto vittima di una contorsione tremenda in pista dopo aver inforcato una porta nel gigante agli Assoluti italiani. Le altre sono giunte attraverso i social, mezzo perfetto per raggiungere tutti all'unisono e che Federica Brignone ha utilizzato attraverso una fotografia che ne ritrae l'enorme spirito combattivo con cui ha affrontato da sempre sport e vita. Dal letto della Clinica milanese dove è stata operata, in vestaglia e con l'enorme tutore a proteggere la gamba infortunata, ma con l'immancabile sorriso dei tempi migliori e un segno inequivocabile di vittoria.

"Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l'ho fatta grossa (in negativo)… Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l'equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina. Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere"

Parole e musica, mentre si susseguono le immagini del terribile incidente che ha visto la campionessa del mondo in carica, piroettare in aria con il ginocchio sinistro che si piega in modo innaturale poco prima dell'impatto al suolo. Un incidente che costringerà Federica Brignone ad un lunghissimo e al momento indeterminato periodo di riabilitazione, con il sogno olimpico ora messo davvero a dura prova. Una caduta avvenuta durante i campionati italiani cui non ha voluto mancare, ultimo appuntamento prima del meritato riposo in vista della nuova stagione e soprattutto delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

In un video frontale si vede tutta la drammaticità dal momento in cui Federica Brignone inforca la porta durante la seconda manche del gigante. il ginocchio sinistro compie una rotazione innaturale, girandosi totalmente. Mentre gli allacci degli sci, incredibilmente, non si sganciano, facendo ancor più trazione sull'arto gravemente infortunato.

Ora per Federica Brignone è già iniziato il dopo, la rieducazione fatta di fisioterapia e controlli. Solamente nelle prossime settimane, per capire come reagirà il suo fisico nell'arto infortunato, si potrà stilare un primo calendario di lavoro. Nessuna data dicono gli esperti, troppo prematuro, anche se la prima linea da superare sarà lontana almeno tre mesi. Nella speranza che possa durare i meno possibile e ritrovare la miglior sciatrice azzurra pronta il prima possibile per i Giochi del 2026.