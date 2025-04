Federica Brignone racconta la terribile caduta e scaccia le polemiche: “Rifarei tutto uguale”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Per Federica Brignone è arrivato il momento di recuperare dal terribile infortunio che ha subito nella seconda manche del Gigante agli Assoluti, in Val di Fassa, dove si è spezzata la gamba sinistra e il legamento. Un incidente brutale che ha costretto la campionessa valdostana all'immediato intervento chirurgico per poter ridimensionare la frattura scomposta di tibia e perone e provare ad accelerare i tempi di recupero. Che saranno lunghissimi e delicati, dopo una stagione straordinaria in cui la stessa Brignone sperava in un finale differente: "Ero nel mio momento più felice. E rifarei tutto".

Brignone agli Assoluti: la caduta al gigante, la frattura e l'intervento

Un intervento chirurgico a distanza di poche ore dal dramma: la mattina di giovedì 3 aprile Federica Brignone inforca una porta del gigante ai Campionati Italiani dove conduceva in testa. Una piroetta scomposta e poi l'impatto sulla neve trentina con conseguenze disastrose: il trasporto in toboga, il viaggio in elisoccorso e la diagnosi in ospedale che non le ha dato scampo. Una prognosi lunghissima, fino ai 12 mesi nel caso peggiore, che la allontana dalla preparazione estiva e dall'inizio della prossima stagione, nonché dai Giochi di Milano-Cortina, benché l'intervento sia andato addirittura meglio del previsto.

Brignone dopo l'intervento ricorda la caduta: "Ero nel mio momento più felice"

La stessa Brignone ha voluto rilasciare qualche pensiero nell'immediato post intervento, con le sue prime parole che sanno di una campionessa già immersa nella sua nuova sfida: "Ne dovrò affrontare una nuova, nella quale metterò tutta me stessa, come sempre" ha detto dalle stanze della clinica milanese La Madonnina dove è andata in sala operatoria. "Nel momento più felice della mia carriera non ci voleva proprio. Mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Le condizioni della pista erano ottime, stavo bene" ha poi concluso. "E se tornassi indietro rifarei tutto uguale…cercando però di non cadere".

Perché Federica Brignone ha gareggiato agli Assoluti dopo una stagione impegnativa

Federica Brignone era presente agli Assoluti italiani di Val di Fassa per onorare un impegno che da sempre ricopre un peso specifico enorme per i gruppi sportivi che in Italia consentono agli atleti tesserati di praticare la propria attività con la certezza di ricevere un supporto sotto vari aspetti, non solo economici. Brignone gareggia per i colori dei Carabinieri, arma per la quale si sarebbe presentata – oltre che nello sfortunatissimo Gigante di giovedì – anche nelle prove di Super G e di slalom tra oggi e sabato.