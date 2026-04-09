Brignone si emoziona dopo l’incontro con Papa Leone: “Ha parlato anche dell’altra faccia dello sport”

Federica Brignone si è emozionata dopo aver ascoltato le parole di Papa Leone sullo sport: “Ha parlato anche dell’altra faccia dello sport, ha elencato tante cose che succedono”.

Federica Brignone si è mostrata colpita dalle parole di Papa Leone XIV il quale ha ricevuto in udienza campioni non solo nello sport, ma anche nella solidarietà e nella prossimità verso i più fragili. Sedici, tra campioni olimpici e paralimpici che hanno partecipato alle recenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, erano stati ricevuti dal Santo Padre nella Sala Clementina del Palazzo apostolico ascoltando il suo discorso su come lo sport possa essere “spazio di incontro” ed “esercizio di relazioni” soprattutto di fronte ai “conflitti” e alle "polarizzazioni" che dominano la cronaca internazionale.

Ebbene proprio la campionessa azzurra dello sci che a Milano Cortina ha conquistato due medaglie d'oro, si è presentata davanti ai microfoni di Lapresse parlando proprio di questa esperienza con tanta emozione: "Ha parlato dello sport, dei valori che lo sport trasmette, ma ha parlato anche dell'altra faccia dello sport, ha elencato tante cose che succedono ed è stato secondo me molto bello e un messaggio veramente sentito – dice la Brignone che poi aggiunge -. Comunque una di quelle giornate che ti rimangono, che ti lasciano qualcosa".

La Brignone è dunque sembrata particolarmente colpita da ciò che ha detto il Papa, come se l'avesse sentito davvero molto vicino ad alcune dinamiche di sport che spesso si ritrovano a vivere atleti e atlete: "Ha detto che non si vince da soli, mi è piaciuto anche che abbia detto che non si debba eccedere, così come la sua gentilezza nello stringere le mani di tutti". Dello stesso avviso anche Sofia Goggia la quale, insieme ad altre campionesse reduci dai Giochi di Milano Cortina 2026, ha parlato dell'importanza delle sue parole.

Anche Sofia Goggia colpita dalle parole di Papa Leone sullo sport

"È stata una giornata piena di emozione, non avevo mai avuto l'opportunità di incontrare il Papa ed è stata un'emozione fortissima – ha detto la Goggia che poi ha ancora aggiunto -. Ha fatto un parallelismo tra i valori sportivi e quelli della chiesa, ha parlato di fratellanza e fair play, mi ha molto emozionata".