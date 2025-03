Venezia-Napoli in diretta risultato LIVE della partita di Serie A

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime 6 sfide contro il Venezia in Serie A, vincendo le 4 più recenti: solo contro Avellino (8) e Mantova (7) i partenopei hanno una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi nel torneo. In casa del Venezia, comunque, resta grande equilibrio tra Venezia e Napoli: due vittorie per parte e tre pareggi. La sfida più recente è il 2-0 del Napoli nel 2022. Il Napoli ha sempre vinto quando Romelu Lukaku ha segnato in questo campionato: 10 gol in 10 partite e 10 vittorie, solo Harry Kane (12 su 12) ha trovato il gol in più gare diverse, ottenendo sempre il successo in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei (a quota 10 su 10 anche Barcola del PSG).