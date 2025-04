video suggerito

Dopo Brignone anche Gaia Viel cade malamente ai Campionati italiani: in ospedale in codice rosso Altra brutta caduta durante i Campionati Italiani di sci femminili, con Gaia Viel vittima di un incidente durante il superG: la sciatrice 20enne è stata soccorsa ed elitrasportata all'Ospedale di Trento in attesa di ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sembrano preoccupanti.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la caduta di Federica Brignone avvenuta nella giornata di giovedì 4 aprile, con la campionessa valdostana che si è procurata la frattura di tibia e persone e la rottura del legamento crociato anteriore, oggi è toccato a Gaia Viel subire un incidente nel corso della gara di SuperG negli Assoluti italiani che si stanno svolgendo in Val di Fassa. La 20enne è stata curata sul posto dov'è terminata la caduta, vicino alle reti di salvataggio, poi è stata immobilizzata ed elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso, anche se le condizioni non appaiono preoccupanti.

Una caduta simile a quella di Federica Brignone in gigante

Dalle prime ricostruzioni, l'incidente subito da Gaia Viel è apparso nella dinamica molto simile alla caduta di ieri subita da Federica Brignone. La 20enne di Longarone, sempre sulla discesa della pista Lusia, nel comprensorio tra Val di Fiemme e Val di Fassa dov'era impegnata nella prova agli Assoluti di superG è incappata in una brutta caduta. Era partita col pettorale numero 18 e durante la gara è finita fuori pista, vicino alle barriere di protezione. Gaia Viel cadendo ha riportato una violenta botta alla schiena ed è stata soccorsa sul posto. Non ha mai perso conoscenza ed è stata collaborativa con i soccorsi che l'hanno immobilizzata ed elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento.

In attesa di accertamenti ulteriori, per lei si potrebbe trattare unicamente di un grandissimo spavento senza gravi conseguenze, visto che le sue condizioni non appaiono preoccupanti. Al contrario di Federica Brignone che proprio un giorno prima si era fratturata tibia e perone e rotta il legamento crociato del ginocchio sinistro.