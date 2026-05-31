Toni Penyafort in ospedale dopo una folle entrata di Sanchez: finale playoff sospesa per 45 minuti

Attimi di paura in Spagna: Penyafort perde i sensi dopo una ginocchiata al viso. Due ambulanze in campo e partita ferma per 45 minuti.

Poblense e Anguilas si giocavano tutto in una partita e la tensione ha giocato un brutto scherzo. Nel match valido per la finale di ritorno dei playoff promozione della Primera RFEF, Toni Penyafort ha rischiato grosso a causa di una pericolosa entrata di un avversario. Antonio Sanchez, difensore dell'Anguilas ha colpito l'avversario con la gamba in pieno volto mettendolo letteralmente al tappeto. Grave infortunio per l'attaccante della formazione delle Baleari che è finito in ospedale, con il match che è stato addirittura sospeso per 45 minuti.

Toni Penyafort in ospedale dopo il fallaccio di Sanchez

Nel match che metteva in palio la qualificazione nella Serie B spagnola il centravanti della formazione rossoblu stava cercando di raggiungere un pallone quando è stato travolto dal difensore avversario. Sanchez è intervenuto con la gamba molto alta ed è finito per colpire il povero Toni Penyafort con una ginocchiata in viso. Il giocatore del Poblense è rimasto privo di sensi sull'erba, mentre l'arbitro ha provveduto ad estrarre un sacrosanto rosso diretto per Sanchez che ha avuto anche il coraggio di protestare. Molto preoccupati i calciatori e gli addetti ai lavori per le condizioni di Penyafort.

Penyafort si è ripreso, come sta

Dopo l'intervento dei sanitari sono arrivate addirittura due ambulanze sul terreno di gioco per cercare di immobilizzare il ragazzo che ha ripreso conoscenza. È stato necessario ripristinare intanto i requisiti di sicurezza per lo svolgimento dell'incontro e infatti la sfida è stata sospesa addirittura per 45 minuti. Penyafort è stato trasportato in ospedale dopo che a quanto pare non riusciva a muoversi, per le conseguenze del colpo subito. Grandi applausi al momento dell'uscita dall'impianto in direzione dell'ospedale di Inca. Fortunatamente, gli ultimi aggiornamenti confermano che Toni Penyafort è in condizioni stabili in ospedale. Il giocatore ha seguito da lontano l'esito della partita, che purtroppo non si è rivelata positiva per la sua squadra, sconfitta ai calci di rigore. Una domenica decisamente da dimenticare per il centravanti e la squadra del Poblense, che restano nella quarta divisione spagnola