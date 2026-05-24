Autogol surreale dopo la respinta del portiere sul rigore: la promozione in Arabia Saudita si decide così

Nella finale playoff per la promozione nella Saudi Pro League tra Al Diriyah e Al-Ula succede l’incredibile: un penalty parato si trasforma in un clamoroso autogol dopo un rimpallo surreale. Poi arriva il gol ai supplementari che vale la vittoria.

Una partita destinata a entrare nella storia del calcio saudita, non tanto per il risultato ma per com'è arrivato. La finale playoff tra Al Diriyah e Al-Ula, valida per l’ultimo posto disponibile nella prossima Saudi Pro League, ha regalato uno degli episodi più assurdi e incredibili degli ultimi anni. Una sequenza talmente caotica da sembrare irreale, culminata con un autogol clamoroso nato da un calcio di rigore e terminata con una promozione conquistata ai tempi supplementari.

L’Al-Ula era a un passo dal sogno. La squadra conduceva 1-0 fino al 20’ del secondo tempo e sembrava avere il controllo della gara. Poi l’episodio che ha completamente cambiato la storia della partita. L’arbitro assegna un calcio di rigore all’Al Diriyah e sul dischetto si presenta Laborde, chiamato a riaccendere le speranze della sua squadra.

Il portiere Al Owais, però, compie inizialmente il miracolo: respinge il tiro con il piede sinistro e scatena l’esultanza dei tifosi dell’Al-Ula. Ma da quel momento succede qualcosa di totalmente imprevedibile. Il pallone resta vagante in area e Michael, ex giocatore del Flamengo, tenta un rinvio disperato per allontanare il pericolo. Il suo intervento, però, si trasforma in un disastro.

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La palla colpisce infatti il compagno Ali Al Hussein in modo del tutto casuale e cambia improvvisamente direzione, finendo nella porta dell’Al-Ula tra lo stupore generale. Un autogol tanto bizzarro quanto sfortunato, che vale l’1-1 e rimette completamente in equilibrio la sfida.

Rigore e autogol surreale: in Arabia Saudita la promozione più assurda dell’anno

Le immagini fanno immediatamente il giro del web: giocatori increduli, tifosi senza parole e una dinamica che sembra uscita da un videogioco. Un episodio che molti hanno già definito come uno dei rigori più assurdi mai visti nel calcio professionistico.

La beffa per l’Al-Ula, però, non era ancora finita. Trascinata dall’entusiasmo del pareggio, l’Al Diriyah ha continuato a spingere anche nei tempi supplementari. E proprio al 94’ è arrivato il colpo decisivo: ancora Laborde, protagonista assoluto della serata, firma il gol del definitivo 2-1 che consegna alla sua squadra una storica promozione nella massima serie saudita.

Da un rigore parato a un autogol surreale, fino alla rete decisiva nei supplementari: una finale folle, destinata a restare nella memoria dei tifosi sauditi per moltissimo tempo.