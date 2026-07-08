Cobolli-Fery 4-6 5-5 LIVE, risultato in diretta a Wimbledon: Flavio aggancia l’inglese

Wimbledon in diretta: il tennista azzurro Flavio Cobolli, numero 10, sfida il britannico Arthur Fery, numero 114, per i quarti di finale sul Campo Centrale. La partita è iniziata ed è possibile seguirla in diretta TV solo su Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Cobolli-Fery non sarà visibile in chiaro.
Cobolli esce da una buca pericolosa, è 5-5 con Fery
Nel decimo gioco con una volée fantastica fa 15-0 il romano, raggiunto e superato da Fery che sul 15-30 è a due punti dal set, poi un ace ed è 30-30. Uno scambio lunghissimo produce il 40-30 per Cobolli. Poi è 5-5.
Fery avanti 5-4 nel secondo set con Cobolli a Wimbledon
Cobolli se la rischia sul 4-3 15-30, ma il servizio e i colpi lo aiutano ed è 4-4. Fery riesce a tenere ancora il servizio e si porta sul 5-4 nel secondo set.
Cobolli è sotto 4-3 con Fery nel secondo set
Cobolli se la rischia nel sesto gioco, va sotto 15-30 ma poi recupera grazie anche all'aiuto di Fery che sta giocando una signora partita. Sembra nervoso l'italiano, che ora torna a inseguire, è 4-3 per l'inglese.
Fery-Cobolli 3-2 nel secondo set, l'inglese recupera il break
Cobolli nel quarto gioco perde il servizio, Fery lo riaggancia ed è 2-2. L'inglese poi si riporta avanti, è 3-2 nel secondo set.
Cobolli conferma il break di vantaggio, è 2-1 su Fery
Flavio tira forte e in modo preciso, 2-1 su Fery nel secondo set, c'è un break di vantaggio per Cobolli.
Cobolli fa subito il break nel secondo set, 4-6 1-0 a Wimbledon
Fery era stato implacabile al servizio nel primo set, che ha vinto. Nel secondo parte malissimo alla battuta, precipitando subito 0-40. La prima palla break è buona, break e 1-0 Cobolli.
Sull'altro campo c'è Zverev in vantaggio su Fritz nel primo set, è 4-3
Il tennista tedesco ha un break di vantaggio su quello americano, che accusa problemi al ginocchio.
Cobolli sbaglia e perde il servizio, 6-4 Fery che vince il primo set
Fery vince il primo punto del decimo gioco e riesce a mettere in difficoltà con Cobolli che con un doppio riflesso si mette sul 15-15. Poi è 30-30 dopo un attacco in back finito male di Cobolli. Dopo di che è setpoint Fery, che sfrutta un errore di Cobolli e l'inglese vince il primo set 6-4.
La regola dei servizi si conferma: è 5-4 Fery su Cobolli
Cobolli velocemente tiene il servizio, 4-4. Il romano è più forte e si vede. Fery si riporta al servizio in un primo set rapidissimo. L'inglese torna avanti, 5-4 su Cobolli.
Fery annulla una palla break a Cobolli: è 4-3 per l'inglese nel primo set
Cobolli tiene il servizio ed è 3-3. Fery nel settimo game va sotto 0-30, ma poi recupera 30-30. Poi il romano conquista la palla break, ma sbaglia la risposta. Fery poi tiene il servizio ed è 4-3.
Fery-Cobolli 3-2: primo set dei quarti di Wimbledon
I due tennisti stanno giocando bene, 3-2 Fery su Cobolli.
Fery-Cobolli è 2-1 nel primo set dei quarti di Wimbledon
Cobolli con due ace tiene il servizio, Fery giocando un bel tennis si rimette avanti, è 2-1 per l'inglese nel primo set.
Fery inizia l'incontro tenendo il servizio: 1-0 su Cobolli
Fery inizia il match servendo, vince i primi tre punti, poi però Cobolli si rimette a tiro e ne vince due in fila, ma Fery poi riesce a chiudere ed è 1-0.
Il prossimo avversario di Cobolli o Fery in semifinale a Wimbledon
Chi vincerà oggi pomeriggio tra Flavio Cobolli e Arthur Fery si qualificherà per le semifinali che giocherà contro il vincente del match più intrigante di questa giornata, che vedrà protagonisti Taylor Fritz e Alexander Zverev.
Il percorso di Fery a Wimbledon
Arthur Fery entrato con una wild card, e di fatto come signor nessuno, ha vinto con Dzumhur all'esordio, poi ha sconfitto con Virtanen, battendoli entrambi in 4 set. Poi due epiche vittorie contro Bergs e Dimitrov, sconfitti al 5° set.
Il percorso di Cobolli a Wimbledon
Cobolli ha faticato in tutte le partite, ma grazie a tigna e gioco le ha vinte tutti. Successo in 4 set all'esordio con Navone, vittoria in 4 con Duckworth e in 5 set con Khachanov. Poi 3 set a 0 contro Alex de Minaur, giocatore australiano di buonissimo livello.
I precedenti tra l'azzurro e il britannico
Un precedente tra Cobolli e Fery. Lo ha vinto, a sorpresa, l'inglese che si impose tre set a zero agli Australian Open, lo scorso gennaio.
Cobolli-Fery, dove vedere la sfida in tv e streaming
Cobolli affronta Fery a Wimbledon. L'incontro dei quarti inizierà tra circa un'ora e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non ci sarà né diretta né differita in chiaro.
Cobolli-Fery giocano alle ore 16:30 a Wimbledon
Flavio Cobolli scende in campo contro Arthur Fery oggi a Wimbledon. L'incontro dei quarti di finale non inizierà prima delle ore 16:30 sul Campo Centrale e prenderà il via dopo Paolini-Kostyuk. Fery è un inglese ed avrà il supporto di tutto il pubblico di Wimbledon.