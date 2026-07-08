Cobolli-Fery 4-6 5-5 LIVE, risultato in diretta a Wimbledon: Flavio aggancia l’inglese

Wimbledon in diretta: il tennista azzurro Flavio Cobolli, numero 10, sfida il britannico Arthur Fery, numero 114, per i quarti di finale sul Campo Centrale. La partita è iniziata ed è possibile seguirla in diretta TV solo su Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Cobolli-Fery non sarà visibile in chiaro.

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