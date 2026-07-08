Cobolli-Fery oggi nei quarti a Wimbledon, quando si gioca e dove vederla in TV e streaming

Flavio Cobolli sfida Arthur Fery nei quarti di finale di Wimbledon 2026. Orari, precedenti e dove seguire il match in diretta esclusiva su Sky e NOW.

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Flavio Cobolli affronta oggi Arthur Fery nei quarti di finale di Wimbledon. Per il tennista italiano numero 10 del mondo c'è la chance di qualificarsi per la prima volta nella semifinale dei Championship, anche se prima dovrà cercare di avere la meglio della wild card 114° nel ranking ATP. L'unico precedente non porta sicuramente buone notizie a Flavio sconfitto agli Australian Open 2026. Il passato è passato per il romano che sta benissimo fisicamente e vuole replicare la bella cavalcata del Roland Garros contro il padrone di casa, principale sorpresa del tabellone. Il vincente se la vedrà contro uno tra Fritz e Zverev.

Quando gioca Cobolli oggi a Wimbledon

La partita tra Cobolli e il padrone di casa Fery si giocherà oggi mercoledì 8 luglio sul Campo Centrale. L’orario d’inizio preciso dipende dalla sfida di un’altra italiana, ovvero Jasmine Paolini che alle 14:30, ora italiana, affronterà Kostyuk. Al termine di questo incontro toccherà a Cobolli e Fery, non prima delle ore 16. Questo però è solo un riferimento indicativo.

Cobolli-Fery in diretta TV e streaming su Sky: niente diretta in chiaro

Il match tra Flavio Cobolli e Arthur Fery non si potrà vedere in TV in chiaro. Questo perché Sky è in possesso dei diritti di Wimbledon e dunque trasmette tutti i match in esclusiva sui propri canali. Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming su Sky GO e NOW, servizio live on demand. Tutti servizi a pagamento.

I precedenti tra Cobolli e Fery

Il nome di Arthur Fery non evoca dolci ricordi per Flavio Cobolli. I due infatti si sono affrontati in una sola occasione, quest’anno. Per l’azzurro è arrivata una cocente sconfitta agli Australian Open viziata anche dai problemi di stomaco accusati. Un primo turno indimenticabile in negativo per Flavio che ora avrà la possibilità di riscattarsi.