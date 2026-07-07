Jannik Sinner non resiste e risponde al bambino che urla a Wimbledon: era un momento importante

Sinner conquista Wimbledon con la sua dolcezza: il saluto al piccolo fan prima del servizio contro Struff diventa virale.

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Jannik Sinner non è riuscito a restare indifferente durante la non semplice partita contro Struff quando nella sacralità del silenzio che precedeva un suo turno di battuta, si è sentita la voce di un bimbo. Il piccolo tifoso non ha resistito e ha urlato il nome del numero uno al mondo che per una volta ha fatto un'eccezione e ha risposto alla sua maniera. Non accade molto spesso che un tennista decida di replicare agli spettatori, anche se c'è tutta una letteratura sull'argomento fatta di momenti esilaranti e indimenticabili.

Sinner risponde al piccolo tifoso sugli spalti durante il match contro Struff

E così il campione in carica che poco prima aveva vinto un secondo set molto tirato, e ora voleva iniziare il terzo con il piede giusto ha dimostrato tutta la sua sensibilità. Sul punteggio di 1-1 e 40:30, prima di battere per provare a riportarsi davanti nel punteggio si è sentito un flebile "Jannik". Sinner prima ha sorriso poi ha sollevato la testa e guardando in direzione del piccolo sostenitore ha sollevato una mano in segno di saluto. Ovazione da parte del pubblico che ha apprezzato la bellezza non scontata del gesto del campione. Non bisogna dimenticare che spesso e volentieri durante le partite i giocatori vengono chiamati in causa.

Il video dello scambio diventa virale a Wimbledon

E il video dello scambio è ovviamente finito sul profilo ufficiale di Wimbledon, destinato ad essere uno dei contenuti copertina di questa edizione. Bravo Sinner che ha regalato una grande gioia al piccolo fan e alla sua famiglia. Sempre gentile e attento l'azzurro che poi si è fermato come sempre a bordo campo dopo l'intervista per firmare autografi e selfie, con un piccolo appassionato che indossava una speciale maglia con richiesta di foto nel giorno del suo compleanno.

Sono tanti i precedenti di questo tipo nel campo da tennis. Basti pensare alle celebre richieste di matrimonio per campioni del calibro di Federer, Nadal o Steffi Graf, che sono stati allo scherzo non riuscendo immediatamente a riprendere il gioco. Tanti anche i casi di suggerimenti tecnici ai giocatori, con tanto di inviti ad utilizzare un particolare colpo o una particolare direzione per il servizio. E da oggi in questa carrellata ci sarà spazio per l'attuale numero uno al mondo del tennis sempre impeccabile.