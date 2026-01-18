Cobolli fuori agli Australian Open dopo due ore infernali: “Dovevo andare in bagno, ma non potevo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Flavio Cobolli è il primo big a cadere in questi Australian Open. Il tennista romano, numero 20 della classifica ATP, è stato sconfitto in tre set dall'inglese Arthur Fery, giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il risultato è stato condizionato da problemi di natura fisica del romano, che non è riuscito a giocare al suo livello. E dopo la partita Cobolli di questo se n'è lamentato.

Fery batte Cobolli tre set a zero agli Australian Open

Due tennisti italiani tra i primi cinque al mondo, uno favorito per il successo finale. L'Italia del tennis a Melbourne si presenta con grandi sogni e tante speranze di vittoria. Flavio Cobolli era uno di quelli che poteva provare a piazzare un bel colpo, lui che nelle partite importanti si esalta, era tanto atteso. Ma la sua corsa è finita subito. Fery lo ha battuto con il punteggio di 7-6 6-4 6-1. Sconfitta bruciante. Sia per l'esito finale, che lo estromette da un torneo Slam, il primo del 2026, sia per il modo. Perché sul risultato ha influito il problema alla pancia.

Flavio Cobolli è stato sconfitto in tre set da Fery agli Australian Open.

"Ho cercato di resistere, ho perso liquidi e le energie sono calate"

Forse un virus intestinale che lo ha colpito proprio mentre si è presentato in campo. Ha capito immediatamente che c'era qualcosa che non andava, avrebbe voluto fermarsi già durante il riscaldamento, ma non gli è stato permesso. La partita è iniziata e dopo tre giochi il romano ha subito chiamato il medico. Ha preso delle medicine, ma non è servito a molto. Stop ai sogni di gloria. La partita è continuata e la sconfitta è arrivata, puntuale.

Dopo l'incontro a Melbourne Cobolli ha parlato con Ubitennis e ha raccontato nel dettaglio quanto è successo: "Tutto era sotto controllo fino a mezz'ora prima della partita. Appena sono entrato in campo ho iniziato a sentire forti dolori, dovevo andare in bagno, ma il regolamento non lo permette. Ho cercato di resistere, ho preso molte pillole per provare a bloccare tutto il flusso, ma non hanno funzionato subito. Ho perso tanti liquidi e le energie sono calate".

Jasmine Paolini si qualifica per il secondo turno

Cobolli dunque eliminato subito agli Australian Open. Ora rifiaterà qualche giorno e poi nel mese di febbraio tornerà in campo. Buone notizie invece in campo femminile. Perché Jasmine Paolini, che ha aperto il programma giocando sul centrale, ha vinto 6-1 6-2 contro Sasnovich.