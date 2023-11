Adani in un video rompe il silenzio sul caso della Bobo TV: “Oggi volevo dirvelo così” Dopo il video in cui mostrava una scena di Gomorra, l’ex calciatore e opinionista Rai si mostra in una storia su Instagram indossando una felpa di colore arancione che richiama l’esperienza appena conclusa. E lancia un messaggio.

Adani indossa la felpa con il logo della Bobo Tv nella storia pubblicata su Instagram.

Daniele ‘Lele' Adani rompe il silenzio con un breve video-messaggio sulla vicenda della Bobo Tv e sull'annuncio della separazione (assieme a Nicola Ventola e ad Antonio Cassano) da Christian Vieri. Era stato proprio l'ex attaccante della Nazionale a spiegare che l'appuntamento sul canale in onda su Twitch, la striscia d'informazione e commenti sulle vicende del calcio italiano e internazionale, avrebbero cambiato pelle. "Li ringrazio ma da stasera sarò da solo": nuovo il format e nuovi anche gli interpreti, in alternativa ai compagni di viaggio che lo hanno affiancato di recente.

Dopo il video in cui mostrava una scena di Gomorra, quella in cui Ciro Di Marzio (interpretato nella serie da Marco D'Amore) parla del "terremoto come volere di Dio", l'ex calciatore e opinionista Rai si mostra in una storia su Instagram indossando una felpa di colore arancione che richiama l'esperienza appena conclusa (che sia o meno in via definitiva lo si capirà meglio solo in seguito).

"Fa bene alla terra. Come una persona quando sta male. O si libera e sfoga, o more", è la frase sottolineata con un buffetto sul tablet da parte di Adani, quasi a rimarcare il concetto che le avventure professionali – come di quelle di vita e i sentimenti – si evolvono.

Vieri ha annunciato che l’esperienza della Bobo Tv così come vista finora è conclusa.

Il dettaglio dell'abbigliamento di Adani (quello del logo della Bobo Tv che appare sulla casacca) non è certo dirimente, può significare tutto e niente, ma alimenta il dubbio che quanto accaduto nelle ultime ore possa essere il frutto di una messinscena. Una sorta di marketing dall'effetto dirompente per tenere desta l'attenzione, aumentare attesa e curiosità su come sarà il programma dopo la rivoluzione inaspettata.

Ragazzi… non dimenticatevi mai che il calcio è la nostra stella cometa – le parole di Adani -. Noi dobbiamo aggrapparci forti alla sua scia e farci guidare dalla sua magia. Oggi volevo dirvelo così. Viva il football.

Fin qui la frase di Adani che entra nel corredo accesso di cosa è successo. Poche ore prima era stato Fabrizio Corona, attraverso le proprie rivelazioni, ad alzare il velo su alcuni retroscena, sul rapporto tra i quattro amici che a un certo punto hanno (avrebbero, condizionale d'obbligo) deciso di prendere strade diverse.

Ventola, Cassano, Adani e Vieri in una delle puntate della Bobo Tv.

"Ecco la prima verità: Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura", è stata la certezza data dall'ex re dei paparazzi. Il motivo? Secondo quanto riportato, lo avrebbero fatto per "problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram". E proprio Adani con la storia su Instagram ingarbuglia la matassa perché, in fondo, dei buoni compagni di viaggio ‘potranno scegliere imbarchi diversi ma saranno sempre dei marinai'. Se viaggeranno o meno a bordo della stessa nave lo scopriremo solo vedendo.