Musiala rompe il silenzio dopo l’infortunio per fare un appello inaspettato a favore di Donnarumma

A cura di Vito Lamorte

Jamal Musiala parla per la prima volta dopo il brutto infortunio e difende Gigio Donnarumma dalle critiche che ha subito durante e dopo la partita tra PSG e Bayern Monaco: "Non c'è nessuno da incolpare, situazioni come questa accadono".

Dopo diversi giorni di discussione in merito a quanto accaduto, il calciatore tedesco, che è stato operato con successo presso la clinica specializzata di Murnau in Baviera, ha parlato per la prima volta, e ha voluto lanciare il suo messaggio a chi ha criticato il portiere italiano per il contatto che ha portato al suo infortunio.

Musiala difende Donnarumma: "Non c'è nessuno da incolpare"

Musiala ha pubblicato un video su Instagram in cui ha voluto ha affermato di stare bene e di aver apprezzato il sostegno del mondo del calcio: "Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per tutto il caloroso supporto che ho ricevuto, significa davvero molto per me. È toccante vedere come il mondo del calcio riesca a unirsi in momenti come questi, e lo apprezzo enormemente".

Il calciatore del Bayern Monaco ha proseguito il suo breve intervento focalizzandosi sullo scontro con Donnarumma e ha scagionato il portiere italiano da ogni responsabilità: "L'operazione è andata benissimo, sono in buone mani e volevo dire che non c'è nessuno da incolpare per quello che è successo. Sono cose che succedono, e userò questo tempo per recuperare le forze e l'energia positiva. Non vedo l'ora di rivedervi".

Musiala operato dopo il grave infortunio contro il PSG: i tempi di recupero

Jamal Musiala è stato operato presso la clinica specializzata di Murnau, in Baviera, dopo il grave infortunio subito nei quarti di finale del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain. Il calciatore tedesco di 22 anni ha riportato una frattura del perone e lesioni ai legamenti della caviglia sinistra: il Bayern ha comunicato ufficialmente l’esito dell’intervento tramite i propri canali social.

I tempi di recupero utili a rivedere Musiala di nuovo in campo sarebbero compresi tra i 5 e i 6 mesi: quando il talentuoso calciatore tedesco sarà pronto e, avrà recuperato la miglior condizione fisica, allora tornerà in campo. È molto probabile che il suo rientro possa arrivare tra la fine dell'inverno e la primavera 2026.

Donnrumma sconvolto per l'infortunio di Musiala: "All’intervallo ha mandato un messaggio Whatsapp. Non lo fa mai"

Gigio Donnarumma era molto dispiaciuto per l'infortunio di Musiala e ha scritto un messaggio su Whatsapp nell’intervallo della partita tra PSG e Bayern al suo agente Vincenzo Raiola: "Una volta negli spogliatoi ha persino acceso il telefono. In tanti anni che lavoriamo insieme non l'ha mai fatto. Di solito lo spegne un'ora prima del fischio d'inizio per concentrarsi sulla partita e lo riaccende dopo la gara. Stavolta mi ha mandato un messaggio per dirmi che era scosso e che non l'aveva fatto apposta”.