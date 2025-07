Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Ennezat – Le Mont Dore: orari TV, percorso e favoriti

Decima tappa, seconda settimana, primo arrivo in salita: la Ennezat – Le Mont Dore di oggi fa sul serio dando spazio agli scalatori e uomini di classifica. Tutto in diretta in chiaro, su Rai2 e RaiSport.

Oggi lunedì 14 luglio è in programma una tappa particolare, la decima tappa del Tour 2025, con un percorso da Ennezat al Mont-Dore Puy de Sancy, che coincide in occasione della festa nazionale francese. Sarà la prima montagna da affrontare e non sarà banale. Diretta in chiaro su Rai2 e su RaiPlay.

Tappa: Ennezat – Le Mont Dore

Orario partenza: ore 13:25

Orario arrivo: 17:35

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 1765.3 km, dislivello 4.500 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

10ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Ennezat – Le Mont Dore

Anche se per ora si tratta solo di media montagna, con un inizio dunque soft per le salite che diventeranno molto più impegnative avanti, questa tappa è tutta a favore degli scalatori con le sue otto vette classificate in altrettanti GPM: sette di seconda categoria e una di terza categoria. Non è da escludere una sorpresa in questa prima prova in altitudine, poiché l'arrivo al Mont-Dore Puy de Sancy è inedito e il finale regalerà sorprese.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

Tutto ancora una volta a disposizione degli appassionati sia in chiaro sia in esclusiva a pagamento. La 10a tappa sarà visibile gratuitamente su Rai2 in TV e su RaiPlay in streaming. Per gli abbonati, appuntamento su Discovery Plus canale Eurosport HD 1 per la diretta integrale, così come per gli utenti DAZN che potranno seguirla in esclusiva anche in streaming.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

La decima frazione sarà aspra e difficile attraverso il Parco Naturale dei Vulcani dell'Alvernia con partenza da Ennezat alle 13 e arrivo dopo 163 km a Le Mont-Dore verso le 17:30. Sarà una giornata dura con il susseguirsi di diverse salite e discese: nel finale il gruppo scalerà il Col de la Croix Saint-Robert (5,1 km al 6,3%) per raggiungere Mont-Dore, prima della salita finale verso l'omonima stazione (3,3 km all'8%), ai piedi del Puy de Sancy.

I favoriti della tappa di oggi

Pogacar, un nome una garanzia. Non attaccherà – se non gli ultimi metri in caso di gruppo appaiato – ma controllerà tutto e tutti con la sua UAE. Vingegaard è obbligato a fare qualcosa, così come la Visma. Sornione Evenepoel che dovrà sfruttare la sfida tra i due.