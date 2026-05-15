Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 7ª tappa Formia-Blockhaus: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

Arriva il finale della prima settimana al Giro d'Italia 2026 e arriva la prima tappa che sarà sentenza: la Formia-Blockhaus la prima vera "alpina" (anche se si è tra gli Appennini) con un percorso che dovrà per forza di cose mettere in prima fila i migliori perché la classifica generale verrà completamente ridisegnata. Diretta in chiaro, come sempre, grazie al servizio Rai in TV e in streaming.

Non si scappa al primo momento della verità per capire chi davvero sarà degno di indossare la Maglia Rosa a fine serata. Si inizia un weekend che, molto certamente, darà uno scossone fortissimo alla classifica generale che ora vede Eulialo leader con un leggero vantaggio che però non preoccupa minimamente i favoriti alla vittoria finale. Il Giro d’Italia affronta il suo tappone alpino, da Formia al Blockhaus con i suoi 244 chilometri che la rendono quasi una Classica, a favore degli scalatori e con gli sprinter che dovranno limitare i danni.

Arriva il Blockhaus, primo vero test di montagna: scossone alla Maglia Rosa

I corridori dovranno affrontare anche un dislivello complessivo di 4.600 metri, dove non ci sarà respiro e si deciderà sulla rampa finale, per chi avrà fiato e gambe. La prima vera difficoltà di giornata sarà il GPM di Roccaraso, 2a categoria lungo 6,5 chilometri con una pendenza media del 6,5% e punte del 12% che sarà però solo l'antipasto di giornata. Che sarà lunghissima: tanti i saliscendi continui senza respiro, fino al Passo di San Leonardo seguito poi da una lunga discesa che porta a Roccamorice. E qui si deciderà tutto: inizia la salita finale di Blockhaus, un prima categoria di qualità, lungo 13,6 chilometri con pendenza media dell’8,6% e punte che toccano il 14%.

La 7a tappa del Giro d’Italia 2026, da Formia al Blockhaus

Formia-Blockhaus, i favoriti della 7a tappa: Vingegaard contro Pellizzari

Si parte alle 13.50 dal kmZero per arrivare al traguardo, ad oltre 1.600 metri di altitudine verso le 17:30. Lungo il percorso è previsto maltempo e temperature rigide che metteranno ulteriormente alla frusta i corridori. E i possibili protagonisti. Potrebbero esserci iniziali fuga di giornata ma sarà dura, perché le squadre dei migliori vorranno arrivare ai piedi del Blockhaus senza sorprese, per poi giocarsi le chance di Rosa negli ultimi 16 km. Vingegaard è l'atteso protagonista e tutta la Visma sarà chiamata a scortarlo nel migliore dei modi, tamponando ogni velleità di successo altrui. Pellizzari sarà il suo alter ego nella Red Bull dove si attendere di capire anche la vera natura di Hindley, finora nelle retrovie. Poi, spazio ai tanti scalatori pronti all'impresa: da Felix Gall a Giulio Ciccone, da Egan Bernal a Thymen Arensman e Damiano Caruso, ce ne sarà per tutti i gusti.

Dove vedere la 7a tappa Formia-Blockhaus: il canale in chiaro

Come tutte le tappe precedenti e quelle che porteranno il Giro a Roma il prossimo 31 maggio, anche questa si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai (rai 2 e Rai SportHD in TV e su RaiPlay per lo streaming) e su quelli di Eurosport a pagamento. In streaming la corsa sarà disponibile anche su Hbo MAX, Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels, tutti a pagamento.