Vieri cancella Adani, Cassano e Ventola dalla Bobo TV: annunciati i 4 calciatori al loro posto Bobo Vieri ha annunciato i nuovi ospiti della seconda puntata del format che ha sostituito Calcio con la F. 4 calciatori per sostituire Adani, Cassano e Ventola.

A cura di Marco Beltrami

Bobo Vieri sta confermando quanto dichiarato al momento dell'annuncio della separazione con Adani,Cassano e Ventola sulla Bobo TV. L'ex centravanti aveva fatto riferimento alla possibilità di nuovi format e nuovi ospiti e così è stato. La seconda puntata di "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest" offrirà l'occasione a Vieri di ospitare per la prima volta 4 "nuovi" calciatori al posto dei suoi ex compagni di viaggio. Si tratta di Adriano, Amoruso, Iuliano e Diamanti.

Detto fatto insomma per l'ex bomber che già in occasione della prima puntata della nuova trasmissione che ha sostituito "Calcio con la F" ha invitato volti nuovi. Youtuber e creator con i quali ha parlato di calcio, tra il serio e il faceto. Nel finale poi ecco l'improvvisata con l'amico Brocchi. Così dunque Bobo ha confermato la sua voglia di cambiamento rispetto al passato. Proprio questo sarebbe alla base della rottura con Adani, Cassano e Ventola.

Non ha voluto dire di più l'ex di Juve, Inter e Milan sia durante la puntata, nonostante l'irruzione dell'inviato de Le Iene che al momento della consegna del Tapiro d'Oro, quando si è scagliato contro chi ha fatto riferimento a motivi economici dietro la separazione come Fabrizio Corona. Al contrario di lui, Cassano ha parlato eccome a Striscia la Notizia raccontando di come lui, Ventola e Adani volessero continuare sulla vecchia strada, al contrario di Vieri che avrebbe voluto chiamare in causa anche un fantomatico quinto personaggio.

Ora è arrivato il momento della svolta vera, con la seconda puntata di "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest". Il padrone di casa del format ha annunciato la presenza di ben 4 calciatori nelle vesti di ospiti. Di chi si tratta? Il primo è l'ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter Adriano, che ha vissuto un finale di carriera controverso in cui le bizze hanno avuto la meglio sulla carriera sportiva.

A proposito di ex compagni poi ecco Nick Amoruso, e Mark Iuliano che hanno giocato alla Juventus con Bobo. Infine Alino Diamanti, amico dell'ex bomber e attuale allenatore del Melbourne City Youth. Saranno loro a dover non far rimpiangere i vecchi protagonisti di Calcio con la F, ai quali non resta che fare da spettatori almeno per il momento. Già, perché stando alle parole di Cassano a Staffelli qualcosa sta bollendo in pentola anche per loro tre.