Tapiro a Vieri per la Bobo TV, la risposta è un messaggio pesantissimo: “A quei maiali vigliacchi” L’inviato di Striscia la Notizia, Staffelli, chiede all’ex calciatore cosa c’è di vero dietro le voci che hanno accompagnato la fine della trasmissione con Cassano, Adani e Ventola. La replica è diretta e senza peli sulla lingua: “Certe cose restano private. È finita e la vita”.

Vieri omaggiato del Tapiro d’oro per la fine della Bobo Tv.

Christian Vieri ha accolto con un sorriso il Tapiro d'oro consegnatogli dall'inviato di Striscia la Notizia. Dopo quello dato ad Antonio Cassano, che nella versione dei fatti raccontata aveva fatto riferimento all'influenza di un "quinto personaggio", Valerio Staffelli omaggia anche lui, il fondatore della Bobo Tv, del singolare riconoscimento.

La trasmissione, che aveva preso piede a tal punto da ritagliarsi uno spazio d'eccezione nei collegamenti in Rai per l'edizione dei Mondiali in Qatar, s'è sciolta. È finita. L'annuncio fatto in diretta qualche giorno fa cadde come fulmine a ciel sereno, nessuno se lo aspettava. Cosa sia successo veramente e perché si è arrivati a una decisione del genere è questione sulla quale nulla è trapelato dai diretti interessati.

Eccezion fatta due, tre interventi sui social abbastanza criptici di Daniele Adani (il video di Gomorra con riferimento al "terremoto" come intervento divino, un altro nel quale lanciava un messaggio indossando la maglia del canale e un altro ancora nel quale rimette "il parlare di calcio al centro di tutto"), si sa molto poco sulle reali ragioni della cesura netta.

Striscia ha consegnato "l’omaggio speciale" anche a Cassano.

Fabrizio Corona ha riportato indiscrezioni secondo cui Vieri sarebbe stato abbandonato dai suoi compagni, menzionando "problemi economici e di potere oltre a qualche rancore". Staffelli chiede all'ex calciatore cosa c'è di vero dietro le voci secondo cui avesse un ruolo eccessivamente preminente, volesse decidere tutto e da solo, che dietro lo strappo clamoroso ci sia dell'altro e anche più grave.

Non è vero niente – ha spiegato Vieri a Striscia -. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita.

Al fatalismo di Vieri fa da contraltare la domanda di Staffelli sul presunto quinto uomo che sarebbe dovuto entrare a far parte della squadra e che, tra le altre cose, sarebbe stato motivo di attrito ulteriore.

Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti.

Ventola, Cassano, Adani e Vieri in una delle recenti puntate della ’vecchia’ Bobo Tv.

La Bobo Tv, intanto, s'è evoluta in altro, come spiegato dallo stesso ex attaccante, ma ha cambiato volti, ospiti e compagni di viaggio che si alternano nel nuovo format. Oltre a Cassano, non ci sono più, Nicola Ventola né Adani, i sodali della prima ora che su Twitch avevano iniziato in un clima di amicizia e fratellanza salvo dirsi addio da un momento all'altro (almeno per quel che s'è saputo), non senza qualche dissapore.

La prima puntata della nuova trasmissione è stata scandita sia dai commenti social (alcuni hanno portato lo stesso Vieri a sbottare) sia dall'irruzione de Le Iene, adesso la visita di Striscia a corredo del tam tam mediatico. E non finisce qui.