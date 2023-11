Le Iene irrompono in diretta alla Bobo TV, Vieri in imbarazzo: “Senza avvocato non firmo” Bobo Vieri nella prima puntata del nuovo format sulla Bobo TV dopo la separazione con Adani, Cassano e Ventola ha ricevuto l’inaspettata visita di un inviato della trasmissione “Le Iene”

La rivoluzione è dunque compiuta alla Bobo TV. Christian Vieri sembra aver definitivamente voltato pagina come dimostrato dalla prima puntata del nuovo format "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest", in cui non c'è più spazio per gli ex compagni di viaggio Adani, Cassano e Ventola sostituiti da youtuber e creator. Oltre ai followers c'è stato anche chi ha fatto irruzione fisicamente durante la trasmissione per provare a capire da Vieri cosa sia successo nei giorni scorsi con gli ex colleghi. L'ex bomber in evidente imbarazzo ha ricevuto la visita di un inviato de Le Iene che gli ha presentato un simpatico modulo di divorzio veloce.

Già perché ormai non sembrano esserci più i margini per pensare ad uno scherzo o ad una trovata pubblicitaria dopo il clamoroso annuncio di venerdì. Le strade di Bobo e di Adani (che ha postato dei messaggi criptici), Cassano e Ventola si sono divise con il popolarissimo format Calcio con la F destinato a restare un nuovo ricordo e sostituito appunto dal nuovo show. La prima puntata, arrivata poco dopo la consegna del Tapiro d'Oro a Cassano che ha confermato le divergenze, parlando anche della presenza di un misterioso "quinto personaggio", ha diviso il popolo del web. Da una parte chi ha apprezzato la varietà e il tono della nuova trasmissione con la presenza di Gabboban, Fabio, Luca Mastrangelo, Mirko Cisco, Emiscouting ed Edoardo Mecca, dall'altra chi si è mostrato nostalgico del passato.

Proprio alcuni commenti negativi, hanno provocato le risposte piccate di Vieri sempre molto diretto: "Basta, se non vi va andate via, ciao", oppure "Avete criticato tutti per due anni, ma che cazzo dite". Bobo che ha poi ospitato anche l'amico Brocchi non ha voluto fare nessun riferimento dunque ai suoi ex colleghi, e a cosa possa essere successo e ha aperto a continue novità nelle prossime puntate in cui duetterà con personaggi sempre nuovi. La situazione non è nemmeno "sfuggita" di mano quando c'è stata un'irruzione improvvisa, quella di Sebastian Gazzarrini della popolare trasmissione "Le Iene".

Quest'ultimo con fare sarcastico si è accomodato nel parterre lasciando un po' interdetti sia Vieri che i suoi ospiti. Il suo obiettivo era quello di presentare un modulo per il "divorzio veloce" di Bobo da Adani, Cassano e Ventola secondo "condizioni concordate". Sotto gli occhi dell'imbarazzato padrone di casa, la Iena ha elencato una serie di possibili e particolari motivazioni della separazione: "A) Ventola è sempre ubriaco, B) È più forte Ronaldo di Messi, C) Come dice Corona per questioni economiche e di potere e infine D) un riferimento ad Adani".

Insomma tra il serio e il faceto, parole legate agli episodi che più hanno alimentato il dibattito anche nelle ultime puntate della Bobo TV, infiammando il confronto tra i presenti. Come ha reagito Vieri a queste richieste? Seppur non proprio a suo agio, l'ideatore della piattaforma ha tenuto duro: "Qual è? Nessuna dei 4″. Di fronte poi all'insistenza del suo interlocutore "Ma vuoi almeno firmare perché così non si parli più di questa storia?", Vieri ha chiamato in causa simpaticamente i suoi legali: "Non firmo niente se non c’ho il mio avvocato".

Dopo aver dichiarato di non aver sentito le parole di Cassano a Striscia la Notizia, Vieri ha chiuso il discorso con un paragone calcistico relativo alla sacralità dello spogliatoio: "Ragazzi io non parlo di queste cose. Allora ti spiego, le cose che succedono dentro lo spogliatoio, rimangono nello spogliatoio. Quindi… puoi fare tutte le domande che vuoi. Io dico che quello che succede lì rimane". Capitolo chiuso, almeno per ora.