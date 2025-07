video suggerito

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Valenciennes – Dunkerque: orari TV, percorso e favoriti Terza tappa al Tour de France 2025, totalmente pianeggiante e che vedrà favoriti ancora una volta i velocisti di giornata. Diretta della corsa, in chiaro senza costi, sulle reti Rai sia in TV sia in streaming. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Primo lunedì di corsa al Tour de France 2025 e terzo giorno di gara. La tappa numero 3 da Valenciennes a Dunkerque scatta oggi lunedì 7 luglio aprendo di fatto la prima settimana in giallo. Diretta in chiaro per tutti sui canali Rai in TV e in streaming, senza costi aggiuntivi.

Rasoiata pianeggiante per quasi 180 chilometri, la tappa odierna apre il fianco ancora una volta ai velocisti di giornata senza possibilità di vedere fughe importanti o uomini di classifica darsi battaglia. Ci sarà però un protagonista atteso più di altri: il vento. Attenzione alle folate che potrebbero creare problemi in gruppo che sarà compatto e folto per quasi l'intera tappa.

Tappa: Valenciennes – Dunkerque

Orario partenza: ore 12:00

Orario arrivo: 17:35

Percorso: collinare

Distanza e dislivello: 178 km, 800 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 3ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Valenciennes – Dunkerque

Niente da fare per passisti e scalatori. E tanto meno per gli uomini di classifica: per tutti loro sarà una tappa di avvicinamento, senza sussulti. Sarà però il vento il pericolo numero uno, a preoccupare i team manager, con un finale completamente esposto alle raffiche fino al traguardo sulla costa di Dunkerque. Da questo dipenderà il nervosismo del gruppo che volerà compatto fino allo sprint conclusivo.

Dove vedere il Tour de France in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

Il Tour de France 2025 sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro gratis oltre che visibile solo se abbonati alle piattaforme che lo mandano in onda. Su Rai 2 sarà possibile seguire la cronaca di tutte le 21 tappe in programma senza alcun costo aggiuntivo. Per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1 HD, che dal 1° luglio sarà visibile solo su Discovery e non più anche su Sky. In streaming, ci sarà la possibilità – sempre e solo a pagamento – di seguire tutte le tappe del Tour su DAZN e su Discovery Plus. Diretta streaming in chiaro sempre su Rai 2 della piattaforma RaiPlay.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Sempre poco prima di mezzogiorno la carovana gialla riparte il suo percorso e si resta nel Nord della Francia pedalando ancora una volta in direzione Belgio. Quasi 180 chilometri di assoluta monotonia, pianeggianti verso la costa oceanica di Dunkerque. Solo uno strappetto sul percorso, ma nessun problema di salite: arrivo previsto attorno alle 17:25.

I favoriti della tappa di oggi

Altra chance per i velocisti che si giocano il tutto per tutto prima di iniziare a pedalare in salita. I nomi sono i soliti e conosciuti, con l'Italia che si aggrappa a Milan (Lidl), ma gli avversari sono di prima caratura: da Tim Merlier della Soudal di Evenepoel a Jasper Philipsen (Alpecin), Dylan Groenewegen (Jayco), Biniam Girmay (Intermarché), Wout van Aert e Aranud de Lie (Visma)