Pogacar vince il Tour de France 2025, 4° trionfo a Parigi: Milan maglia verde, ultima tappa a van Aert

Tadej Pogacar ha dominato il Tour de France 2025 e ha vinto La Grande Boucle per la quarta volta. Il fuoriclasse sloveno, a soli 26 anni, si porta ad una sola lunghezza dal record di vittorie nella corsa gialla, attualmente detenuto da Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Impresa per Jonathan Milan, che ha vinto la maglia verde dedicata alla classifica a punti, compiendo un’impresa che in passato era riuscita soltanto a due italiani: Franco Bitossi e Alessandro Petacchi.

La ventunesima e ultima tappa, la Mantes La Ville-Parigi di 132.3 km, con la classica passerella verso i Campi Elisi, è stata vinta da Wout Van Aert davanti a Ballerini e Mohoric.

Tributo per Geraint Thomas, vincitore nel 2018 e alla sua ultima Grande Boucle, da parte degli altri corridori.

Tadej Pogacar domina e vince il 4° Tour de France

Tadej Pogacar è stato il dominatore assoluto dell'edizione numero 112 de La Grande Boucle, con ben 4 successi di tappa e oltre 4’ di vantaggio in classifica sul rivale Jonas Vingegaard. Il fenomeno sloveno si era già messo in tasca la vittoria venerdì al termine dell’ultima frazione alpina, ma non ha voluto deludere le migliaia di tifosi parigini accorsi in strada per acclamarlo malgrado la pioggia e ha cercato di mettere la ciliegina sulla torta anche in occasione dell'ultima tappa.

È il quarto Tour vinto da Pogacar dopo quelli nel 2020, nel 2021 e nel 2024. Raggiunto Chris Froome nel palmares.

Van Aert vince l’ultima tappa del Tour de France 2025

Il belga Wout Van Aert ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Tour de France 2025. A 50 chilometri dal traguardo gli organizzatori congelano il cronometro valido per la classifica generale per motivi di sicurezza, a causa della scivolosità delle strade per la pioggia che sta cadendo su Parigi.

Nonostante tutto gli ultimi chilometri sono i più combattuti, con Van Aert che va a prendersi la vittoria in solitaria. Dopo 19 secondi arriva Davide Ballerini (XDS Astana), subito dopo Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e solo quarto il fuoriclasse sloveno in maglia gialla. Sesto posto per Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team).