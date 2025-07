Quanto ha guadagnato Pogácar vincendo il Tour de France: tutti i premi e i guadagni della Grande Boucle

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tadej Pogacar ha vinto per la quarta volta il Tour de France, dominando La Grande Boucle e eguagliando Chris Froome nell'albo d'oro. Il fortissimo ciclista sloveno si è guadagnato un assegno di 626.830 euro, che poi dovrà dividere con compagni di squadra e lo staff in base agli accordi pattuiti da contratto.

Il montepremi del Tour de France prevede che al ciclista che arriva al primo posto in classifica generale vanno 500.000 euro, ai quali vanno aggiunti i 44.000 euro guadagnati grazie alle quattro vittorie di tappa, i 25.000 euro per il primo posto nella classifica degli scalatori, i 20.000 euro per la seconda piazza nella classifica a punti, i 22.000 euro per i quattro secondi posti di tappa e i 7.000 euro per i quattordici giorni in maglia gialla.

Il Tour de France è organizzato da ASO (Amaury Sport Organisation) e genera ogni anno un ricavo complessivo tra i 150 e 200 milioni di euro, principalmente da diritti TV, sponsor e fee di accoglienza delle città ospitanti.

Tour de France: tutti i premi e i guadagni della Grande Boucle

Classifica generale (maglia gialla)

Tadej Pogacar si è aggiudicato la classifica generale davanti a Jonas Vingegaard e Florian Lipowitz.

1°classificato – 500.000 euro

2°classificato – 200.000 euro

3°classificato – 100.000 euro

Dal 4° al 20° – da 70.000 a 3.800 euro

Dal 21° al 160° – 1.000 euro ciascuno

Bonus maglia gialla per ogni giorno in testa – 500 euro a tappa

I premi verranno poi assegnati fino al 160° classificato: in pratica chi riuscirà a portare a termine la corsa riceverà 1.000 euro. Inoltre per ogni giorno di maglia gialla indossata, ci sarà un bonus di 500 euro.

Premi per ogni singola tappa

1°classificato – 11.000 euro

2°classificato – 5.500 euro

3°classificato – 2.800 euro

Classifica scalatori (maglia a pois)

Pogačar si è aggiudicato anche la classifica scalatori davanti a Vingegaard e Martinez.

1°classificato – 25.000 euro

2°classificato – 15.000 euro

3°classificato – 10.000 euro

Classifica a punti (maglia verde)

Jonathan Milan ha conquistato la maglia verde al Tour de France 2025 davanti a Pogačar e Girmay.

1°classificato – 25.000 euro

2°classificato – 15.000 euro

3°classificato – 10.000 euro

Classifica giovani (maglia bianca)

Questa speciale graduatoria ha visto Lipowitz trionfare davanti a Onley e Vauquelin.