PSG ingiocabile, Luis Enrique si burla di Makélélé in diretta TV: "Come fermarci? Tu hai figli?" Siparietto divertito in diretta TV dopo la vittoria strabordante del PSH sul Real Madrid in semifinale del Mondiale per Club. Luis Enrique si fa gioco di un grande ex dei due club, Claude Makélélé per spiegare la forza dei suoi giocatori: "Sono come dei bambini"

A cura di Alessio Pediglieri

Il PSG continua ad essere "ingiocabile", un aggettivo che oramai fa parte integrante della stagione dei parigini che hanno umiliato il Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club con un poker impressionante. La squadra di Luis Enrique può vincere anche il torneo iridato per Club dopo aver messo mano a tutti i traguardi possibili in questo 2025 da favola. E il tecnico se la gode, di fronte ad una superiorità talmente manifesta da risultare a volte imbarazzante per gli avversari, burlandosi delle domande di un ex delle due squadre, Claude Makélélé, oggi opinionista DAZN in Francia: "Come fermarci? Tu hai figli?"

La gara perfetta del PSG contro il Real Madrid

Un 4-0 che ha ridimensionato immediatamente il Real Madrid di Xabi Alonso, rimandato nel peggiore dei modi a nuove prove a data da destinarsi: nella seconda semifinale del Mondiale per Club, il PSG ha giocato come il gatto col topo con i madridisti che schieravano dal 1′ il grande ex Mbappé scomparso dai radar quasi subito e per tutta la partita. 2-0 dopo solo 10 minuti, 4-0 al 90′ e tante occasioni per debordare ancor più. Ora la finalissima, con il Chelsea di un Maresca che sulla carta appare schiacciato e condannato alla comparsa.

Luis Enrique: "Vogliamo fare la storia del PSG"

Dietro il successo di questo PSG assolutamente perfetto c'è la mano di Luis Enrique: l'uomo delle finali (ne ha affrontate 11 in carriera da allenatore e tutte sono state vinte) si appresta a chiudere il cerchio con l'ennesimo trofeo, che sarebbe il quinto stagionale. Dopo la Ligue1, la Supercoppa di Francia, la Coppa Nazionale, quella di Lega e la Champions League, il Mondiale per Club suggellerebbe un 2025 straordinario in cui potrebbe anche prendersi la Supercoppa europea e l'Intercontinentale: "Vogliamo fare la storia del PSG" non ha detto a caso a fine match euforico per quanto visto in campo.

Luis Enrique trolla Makélélé in diretta TV: "Hai figli?"

Elogi sperticati, applausi e congratulazioni. Poi la domanda di cui tutti vorrebbero conoscere la risposta: "Come poter battere questo PSG?" A Luis Enrique è stata posta in diretta TV proprio a fine gara e il tecnico non ha perso occasione per burlarsene, svelando il "segreto" di questo successo a chi glielo domandava, Claude Makélélé grande ex di PSG e Real oggi stimato commentatore DAZN in Francia: "Come fermarci? Tu hai figli?" ha chiesto improvvisamente Luis Enrique, per poi concludere il proprio ragionamento: "Sì? Bene, e i tuoi figli si stancano mai di giocare e divertirsi? Ecco, questa squadra è così. Semplice: i miei giocatori sono come dei bambini, scendono in campo e si divertono, è un momento fantastico per loro e sono felice per questo".

La stoccata al Real: "Ho il cellulare pieno di messaggi di tifosi del Barça"

Non solo la Francia ma tutto il mondo del calcio ha applaudito all'ennesima prova corale di una squadra che gioca alla perfezione e con meccanismi oramai metabolizzati a memoria: "Sì, una soddisfazione enorme aver vinto anche oggi. Mi son ritrovato il cellulare pieno di tifosi del Barcellona che mi ringraziavano per aver battuto il Real" ha scherzato ancora l'ex giocatore azulgrana, analizzando il match dei suoi giocatori. In cui ha messo in difficoltà anche i cronisti in diretta TV.