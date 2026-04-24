Benzema fa un paragone impietoso tra PSG e Real Madrid: “Nessuno fa capricci, per questo vincono”

Ci ha pensato Karim Benzema a spiegare che cosa non sta funzionando nel Real Madrid in questa stagione. Per il secondo anno consecutivo gli spagnoli potrebbero chiudere senza aver vinto neanche un trofeo, con l'incertezza che regna sovrana per il futuro della panchina e anche di alcuni giocatori. L'ex attaccante ha partecipato a una diretta su Instagram con il rapper Rohff, suo caro amico, in cui ha tracciato il quadro di quello che sta accadendo ai Blancos facendo un paragone doloroso con il PSG che invece sembra destinato a vincere la Champions League per la seconda volta consecutiva.

Benzema fa a pezzi il Real Madrid

Il francese non ha una bella considerazione della sua ex squadra che in questo momento è in uno stato preoccupante. Ha cambiato due allenatori e forse si prepara a una grande rivoluzione sul mercato per cercare di sistemare le cose, ma il problema non risiede solo sulla panchina. Benzema esprime un concetto molto semplice: "Al Real Madrid è complicato perché non giocano come una squadra". Parla delle individualità importanti che non sono riuscite a integrarsi con gli altri, degli scontri tra personalità che in campo non si danno una mano creando una spaccatura.

Il paragone che fa con il PSG è impietoso: "Lì la cosa bella è che chiunque metti gioca. L'allenatore fa un cambio al 60′ e i ragazzi che entrano ti danno più di quelli che hanno iniziato la partita. Ognuno sa cosa deve fare, sa cosa deve dare. Il titolare sa cosa deve fare, il sostituto sa cosa deve fare, non è il sostituto che fa i capricci. Il più famoso al PSG è Luis Enrique, ma è una vera squadra Paris. Metti chi vuoi davanti, carburano tutti insieme, e i sostituti carburano allo stesso modo. È per questo che sono forti". Un concetto che un tempo si applicava anche ai parigini, accusati di essere solo un grande gruppo di stelle, ma che ora si riflette sul Real Madrid che si trova nella stessa situazione.