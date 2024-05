Paura per Reca, i ladri fanno irruzione in casa durante la festa dello Spezia: c’erano moglie e figli

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La festa salvezza per lo Spezia si è trasformata in un incubo per Arkadiusz Reca che ha temuto per l'incolumità della sua famiglia, rimasta quasi vittima di una rapina. Lo scorso venerdì, durante i festeggiamenti delle Aquile che hanno centrato l'obiettivo di restare in Serie B, dei ladri hanno fatto irruzione nell'appartamento del vice capitano convinti di poter agire indisturbati, ma si sono trovati davanti tutta la sua famiglia.

I malviventi erano convinti che la moglie Kasia e i loro figli avessero seguito il giocatore al Picco per assistere dal vivo al momento decisivo della stagione, ma in realtà erano rimasti in casa a seguire la partita dalla televisione. Secondo la ricostruzione fatta dal Secolo XIX il malvivente si sarebbe introdotto nell'abitazione dell'esterno dello Spezia credendola vuota, ma in realtà qualcuno all'interno si è accorto della sua presenza.

A sventare ogni pericolo ci ha pensato la moglie di Reca, Kasia, che si è accorta di alcuni strani rumori provenienti dall'altra stanza. La donna si sarebbe trovata a tu per tu con il ladro e sarebbe riuscita a metterlo in fuga, impedendogli di derubarli e senza subire conseguenzw. Subito dopo ha chiamato la polizia che è accorsa immediatamente sul luogo: lei e i suoi bambini sono rimasti per fortuna illesi, dato che il malvivente non ha affrontato la donna ma ha preferito scappare quando ha capito che la casa non era vuota.

Le forze dell'ordine hanno avvisato il giocatore dello Spezia subito dopo finita la partita, tranquillizzandolo sullo stato di salute della sua famiglia e sulla rapina che per fortuna non era andata a segno. Ovviamente l'unica priorità per l'esterno è stata quella di ricongiungersi con la moglie e i figli subito dopo il fischio finale, non presenziando alla lunga festa per la salvezza portata avanti dal resto della squadra.