video suggerito

Tentato furto in casa di Arnautovic, colluttazione con le guardie di sicurezza: un uomo ferito Brutta avventura per l’ex attaccante dell’Inter Marko Arnautovic: nella notte di sabato 21 giugno, due malviventi hanno fatto irruzione nella villa di Cantù, imbattendosi in due vigilantes. I ladri si sono dati alla fuga, senza bottino mentre una delle guardie è stata ferita. In casa non c’era nessuno tranne alcuni domestici. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutta esperienza per Marko Arnautovic e famiglia con la villa in cui abitano che è stata oggetto di una tentata rapina nella notte tra sabato e domenica. I malviventi, probabilmente in due, sono penetrati all'interno della tenuta di Cantù, in provincia di Como ma si sono imbattuti nelle guardie di sicurezza che sorvegliavano la casa. Ne è nato un parapiglia in cui uno dei due vigilantes è stato ferito da una bastonata. I ladri si sono dati poi alla fuga senza riuscire a portare via nulla dall'abitazione in cui non c'erano il giocatore e i suoi familiari ma solo alcuni domestici.

Momenti di paura nella tenuta lombarda dell'oramai ex attaccante dell'Inter Marko Arnautovic. Il tentato furto è avvenuto attorno alle 23 di sabato 21 giugno, nella zona residenziale di via delle Ginestre a Cantù, in provincia di Como dove il giocatore abita con la sua famiglia. Sia il calciatore che i suoi familiari non erano presenti al momento dell'effrazione, in vacanza fuori Italia, ma per i ladri, due uomini che sono riusciti a penetrare all'interno della tenuta, è finita nel peggiore dei modi.

Probabilmente consapevoli che la casa non fosse abitata, si sono imbattuti però in due guardie di sorveglianza che controllavano la tenuta: ne è nata una colluttazione violenta in cui uno dei due vigilantes è stato ferito, probabilmente colpito da una bastonata. Alla fine, i due malviventi hanno deciso di abbandonare il colpo e darsi alla fuga immediata senza riuscire ad entrare all'interno della villa, dove si sono barricati alcuni domestici, atterriti dalla situazione. Sporta denuncia ai Carabinieri, arrivati sul posto insieme ad una ambulanza che ha medicato il vigilante ferito, si sta cercando di ricostruire l'accaduto e di individuare i malfattori.

Leggi anche Daniel Congré trovato privo di sensi con una coltellata al petto: avrebbe tentato il suicidio

Arnautovic saluta l'Inter, il futuro può essere granata

Marko Arnautovic e i suoi cari non erano presenti, lontani anche dall'Italia in un periodo di riposo dopo una stagione lunghissima e dopo aver concluso il proprio rapporto con l'Inter, senza che vi fosse anche il tanto chiacchierato rinnovo temporaneo per fargli disputare il Mondiale per Club in cui sono impegnati in questo periodo i nerazzurri negli Stati Uniti. Arnautovic è attualmente svincolato, in cerca di una nuova squadra e alcuni gossip lo vorrebbero di nuovo in Serie A con il Torino in prima fila che dovrà sostituire lo svincolato Sanabria.