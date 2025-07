video suggerito

Luis Diaz era a una festa durante il funerale di Diogo Jota: la sua assenza scatena le polemiche Luis Diaz ha saltato il funerale di Diogo Jota ed è stato beccato mentre ballava in Colombia. Il suo comportamento ha scatenato grandi polemiche tra i tifosi che chiedono spiegazioni.

A cura di Ada Cotugno

L'assenza di Luis Diaz al funerale di Diogo Jota e André Silva ha scatenato una polemica senza fine. Se la mancata presenza di Cristiano Ronaldo è stata in qualche modo giustificata, il suo compagno di squadra ha sollevato uno scandalo perché nel giorno dell'ultimo addio si trovava in Colombia a registrare alcuni video festosi con degli sponsor.

Nelle immagini si vede il giocatore che balla con alcune persone, si scatena e si diverte mentre dall'altra parte del mondo tutto il Liverpool è radunato per dare l'ultimo giocatore al compagno scomparso assieme a suo fratello a seguito di un terribile incidente stradale. Erano impegni commerciali improrogabili ma il colombiano dovrà comunque dare spiegazioni, dato i video sono diventati virali e hanno sollevato un enorme polverone sui social.

Luis Diaz sotto accusa, ballava nel giorno del funerale di Jota

Tra i due c'è sempre stato un ottimo rapporto, tanto che nei tristi giorni del rapimento del padre di Luis Diaz era stato proprio Diogo Jota a dedicargli un gol sollevando al cielo la sua maglietta. L'assenza del colombiano ha fatto tanto rumore, soprattutto perché al funerale erano presenti anche Ruben Neves e Cancelo che solo poche ore prima erano impegnati nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. C'erano tutti tranne l'attaccante del Liverpool che, dopo avergli dedicato qualche parola sui social, non è rientrato in Portogallo dove si è svolto l'ultimo saluto ai due giocatori.

La polemica è nata perché proprio in quelle ore Luis Diaz è stato beccato mentre ballava e faceva festa con alcune persone, divertendosi mentre attorno a lui c'era un clima completamente diverso. Stava rispettando degli accordi commerciali con alcuni sponsor che probabilmente erano improrogabili, ma questo per tanti non è una giustificazione convincente, dato che avrebbe dovuto rispettare il lutto per la tragica perdita del suo compagno di squadra.