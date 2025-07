video suggerito

La moglie di Vingegaard attacca la Visma in pieno Tour: "Stanno esagerando. A lui serve stare a casa" Trine Hansen, moglie del campione di ciclismo Jonas Vingegaard, attacca la Visma in pieno Tour de France: "La squadra lo sta spingendo troppo oltre, ha bisogno di stare a casa in Danimarca, con noi, per sentirsi veramente se stesso".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Tour de France è entrato nel vivo e dopo sole due tappe i big iniziano subito a fare sul serio. Pogacar e Van der Poel gli occhi sono puntati chiaramente anche su Jonas Vingegaard che nella giornata di ieri ha chiuso al terzo posto la tappa così come è terzo in classifica generale. Il 28enne ciclista francese del Team Visma-Lease a Bike è però al centro in queste ore di un caso scoppiato dopo le dichiarazioni di sua moglie Trine. Nel corso di un'intervista rilasciata a Politiken ha infatti parlato di come il team in questo momento stia chiedendo troppo a Vingegaard sottraendogli del tempo che lui solitamente dedica tantissimo alla sua famiglia.

E, come dice lei stessa, il team sta dimenticando l'essere umano dietro il corridore. "Conoscendo Jonas come lo conosco, direi che la squadra (Visma, ndr) lo sta spingendo troppo oltre – ha spiegato -. Penso che a volte le persone dimentichino l'essere umano dietro l'atleta e come ottenere il meglio da lui. Potrebbe ritorcersi contro di lui". La moglie del ciclista danese prosegue il suo ragionamento: "Jonas non ricarica le batterie con un altro ritiro di tre settimane in alta quota con la squadra – sottolinea -. Ha bisogno di stare a casa in Danimarca, con noi, per sentirsi veramente se stesso". Sull'argomento hanno provato a mettere una pezza sia lo stesso team che il diretto interessato il quale ha cercato di non spingersi oltre: "Continuo a pedalare e non ho ancora avuto un esaurimento nervoso".

Vingegaard e il saluto a Pogacar poco prima del Tour de France.

Gli episodi raccontati dalla moglie di Vingegaard

"È profondamente legato alla sua routine – ha spiegato Trine nel corso dell'intervista -. A volte ha bisogno di rigenerarsi nell'ambiente più tranquillo possibile, solo con la sua famiglia. Questa è una parte fondamentale di ciò che è e del suo successo". La moglie di Vingegaard ricorda poi un episodio: "A un certo punto, abbiamo deciso di ristrutturare casa insieme – continua -. Jonas si è reso conto che avrebbe potuto smontare una cucina, installarne una nuova e posare un pavimento in legno. La squadra non ne è stata molto contenta".

In un'altra intervista, altrettanto illuminante, con il Jyllands-Posten, Trine Vingegaard Hansen continua a criticare la squadra del marito e la loro gestione del corridore. Ricorda un momento in particolare che le ha fatto infuriare, quando Vingegaard ha abbandonato la Parigi-Nizza a causa di una commozione cerebrale. "Tutti in squadra sanno che la sua famiglia ne aveva sentito parlare solo in televisione. È semplicemente di cattivo gusto non farci sapere che sta bene. Semplicemente non riesco a capirlo". La moglie del danese poi conclude: "Per molti versi, il conto alla rovescia verso la fine della sua carriera è iniziato quando abbiamo avuto il nostro primo figlio".

Vingegaard insieme a sua moglie e sua figlia.

Le parole del direttore sportivo della Visma dopo l'intervista

Sull'argomento è intervenuto anche Grischa Niermann, direttore sportivo di Visma-Lease a Bike, che ha risposto cercando di usare un tono diplomatico. "Credo che sia un po' esagerato – ha detto -. Lavoriamo molto bene insieme a Jonas, ma anche con Trine. Verifichiamo sempre tutto insieme. Certo, il sacrificio è necessario, Jonas lo sa meglio di chiunque altro. Per la preparazione al Tour, è stato spesso lontano da casa, ma è anche per questo che è in questa forma". Non attacca dunque la moglie del danese ma conclude: "Per me, queste cose sono esagerate e non mi preoccupano".