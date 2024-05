video suggerito

Lukaku dà la vittoria alla Roma contro il Genoa: giallorossi matematicamente sesti, Lazio settima Il gol di Lukaku contro il Genoa potrebbe dare la Champions alla Roma: intanto i giallorossi sono matematicamente sesti, respinta la Lazio, poi servirà la vittoria dell’Atalanta in Europa League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Con la squadra ridotta in 10 uomini per l'espulsione di Paredes, Romelu Lukaku dà alla Roma la vittoria per 1-0 sul Genoa: un successo che vale il sesto posto matematico per i giallorossi e dunque l'Europa League, visti i tre punti di vantaggio sulla Lazio ad una giornata dalla fine, con gli scontri diretti a favore. Una sesta piazza che potrebbe diventare un tesoro preziosissimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, qualora l'Atalanta vinca la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e non si classifichi tra le prime quattro in campionato.

Roma con Dybala non al meglio e inizialmente in panchina e Lukaku riferimento offensivo, sostenuto da Baldanzi e Pellegrini. Risponde il Genoa con la coppia d'attacco formata da Ekuban e Retegui, mentre Gudmundsson resta fuori al fischio d'avvio. È la squadra di De Rossi a fare ovviamente la partita, ma non c'è precisione sulla trequarti, di fronte ai rossoblù molto compatti nel difendere. Nella prima frazione le occasioni latitano da entrambe le parti.

Più scoppiettante il secondo tempo, col Genoa subito vicino al gol con Vazsquez, che di testa sfiora l'incrocio. Poco dopo è Lukaku a incornare su cross di Angelino, ma Martinez è attento. Al 63′ De Rossi si gioca le carte Dybala ed El Shaarawy per Pellegrini e Baldanzi, e la pressione dei padroni di casa aumenta col passare dei minuti. Martinez è bravissimo su Lukaku lanciato in campo aperto, poi Vazsquez è provvidenziale nell'anticipare Cristante su cross di Angelino.

Al 72′ arriva l'espulsione con rosso diretto di Paredes, che ha detto qualche parola di troppo all'arbitro Manganiello, ma qualche minuto dopo ci pensa Lukaku a far esplodere l'Olimpico insaccando di testa il cross di El Shaarawy (13simo gol in campionato per il belga). Il Genoa non ci sta e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, forte anche della superiorità numerica. Ci vuole il miglior Svilar per togliere dal sette in pieno recupero un gran tiro di Malinovskyi. Finisce 1-0 tra i cori dell'Olimpico: l'Europa League c'è, adesso tutti a tifare Atalanta per la Champions.