Perché la Bobo TV si è sciolta, il motivo della spaccatura tra Vieri, Adani, Cassano e Ventola Cosa è successo tra Vieri e Adani, Ventola e Cassano alla Bobo TV. Le parole dell’ex bomber e di FantAntonio servono a fare chiarezza sui motivi della rottura.

A cura di Marco Beltrami

La separazione tra Bobo Vieri e Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola sulla Bobo TV è reale. La prima puntata del nuovo format "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest", che ha sostituito "Calcio con la F", ha certificato che la rottura è concreta e non è una mossa di marketing o uno scherzo. Ma perché il fortunato sodalizio si è sciolto? Il motivo della spaccatura si può capire sia dalle parole di Vieri, che da quelle di Antonio Cassano. La consegna ad entrambi del Tapiro d'oro è stata l'occasione per capirne qualcosa in più. Da una parte ci sarebbe dunque l'ex bomber e la sua voglia di creare nuovi format da solo con l'inserimento di un altro personaggio (smentita dallo stesso Vieri), dall'altro invece la volontà degli altri 3 di andare avanti senza cambiamenti condividendo ogni scelta.

Quello che è diventato un vero e proprio caso nazionale è scoppiato all'improvviso venerdì sera. I followers della Bobo TV su Twitch sono rimasti interdetti quando hanno visto in diretta solo Vieri, senza i suoi 3 classici compagni di viaggio Adani, Cassano e Ventola. Come giustificare quella assenza? Bobo ha spiegato senza troppi fronzoli: "Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi ok?".

Un annuncio sorprendente che ha spiazzato tutti. Possibile che quel quartetto che sembrava così affiatato, nonostante qualche contrasto aspro durante le dirette, si sia sfaldato all'improvviso? Il successivo silenzio dei protagonisti ha alimentato dubbi sulla veridicità della cosa, anche perché Lele Adani ha postato nelle sue stories dei video tutt'altro che sibillini, senza commentare esplicitamente ma con un riferimento solo velato alla conclusione dell'esperienza condivisa con Vieri sulla Bobo TV.

Le prime presunte risposte alle domande sul cosa abbia potuto provocare la rottura tra Vieri e i suoi ex colleghi, sono arrivate da Nicola Ventola. Quest'ultimo ha in parte confermato, dicendo "non ci sei andato lontano", le indiscrezioni raccolte da Fabrizio Corona sul suo sito Dilinger News: l'ex fotografo ha parlato di "problemi economici e di potere anche qualche rancore", che hanno spinto appunto Ventola, Cassano e Adani ad abbandonare Bobo.

La conferma che le cose fossero in realtà serie, così come la rottura, è arrivata dalla presentazione da parte di Vieri del nuovo format. Uno show incentrato su di lui, con youtuber e creator molto seguiti (Gabboman e Fabio, Luca Mastrangelo, Emiscouting ed Edoardo Mecca) nelle vesti di ospiti e primi eredi di Adani, Cassano e Ventola, con l'arrivo nel finale anche dell'amico Brocchi. Una situazione destinata a cambiare già nella prossima puntata con Vieri che ha manifestato la volontà di coinvolgere continuamente nuovi personaggi famosi.

Chi si aspettava sue dichiarazioni sul recente passato e sui motivi della rottura è rimasto deluso, compreso l'inviato de Le Iene che ha fatto irruzione durante la trasmissione di Bobo Vieri ma non è riuscito ad estorcergli battute sui suoi ex compagni. Seppur in imbarazzo dunque l'ex bomber ha tenuto duro, lasciandosi andare solo nei commenti, visto che ha risposto in malo modo ai nostalgici che facevano paragoni con Calcio con la F.

D'altronde il padrone di casa ha tenuto fede alla sua volontà di creare nuovi format con protagonisti diversi. Una posizione che è andata a contrasto con quella dei suoi 3 ex colleghi. A confermare la divergenza infatti è stato proprio Antonio Cassano, ovvero l'unico che finora si è espresso sulle cause dello scioglimento del quartetto della Bobo TV. All'inviato di Striscia la Notizia Staffelli infatti, il barese molto disponibile ha offerto un quadro abbastanza chiaro della situazione: "È successa una roba semplice. Io, Lele, Nick e Bobo abbiamo creato insieme questa Bobo TV. La condivisione per noi tre, me, Lele e Nick è fondamentale, ma soprattutto l’amicizia. È fondamentale. Se c’è amicizia si può andare anche sull’Everest a piedi nudi".

Insomma sarebbe venuta meno a suo dire l'unità di intenti, ma per quale motivo? Non per soldi a detta del barese: "I soldi non contano? Che ca..o me ne frega dei soldi a me, il grano ce l’ho per tutta la vita e non ho bisogno di soldi assolutamente. Cuore, amicizia e parlare di calcio con la gente che si divertiva e ci seguiva. Noi lo facevamo a modo nostro. Dal momento che c’è condivisione si può andare avanti dove si vuole, quando non c’è più ognuno per i ca..i propri. Se noi tre abbiamo un’idea con Bobo, noi 4 che l’abbiamo creata insieme dobbiamo andare sulla stessa via. Noi volevamo continuare a fare la Bobo TV così come stavamo facendo. Bobo cosa voleva fare? Glielo devi chiedere a lui. Perché la Bobo TV ora la fa a modo suo e noi siamo “work in Progress”. Cosa sarà? Non si sa".

Divertendosi parlando di "futbol" per dirla alla Adani che ha ribadito all'indomani del nuovo corso della Bobo TV la necessità di riportare il "calcio al centro del discorso". Il tutto dunque prendendo ogni decisione in maniera collettiva, senza nessuno a comandare. Per questo l'intervento di Cassano sottolinea come Vieri volesse decidere tutto di testa propria: "Dal momento che per tutti è 25% quando non c’è più condivisione, non va bene se c’è uno che vuole decidere da solo. Nella vita mia le uniche persone che mi comandano sono i miei figli e mia moglie".

Ma forse in fondo che le cose non andassero lo si era già visto durante le ultime puntate della Bobo TV, con lo screzio tra Vieri e Cassano su Ronaldo? Non è stato certo il confronto in diretta a far saltare il banco ma quanto accaduto dietro le quinte. Anche perché stando a quanto fatto intendere da Cassano, Vieri avrebbe voluto inserire un quinto "misterioso" personaggio: "La questione Cristiano Ronaldo? Ne discutiamo da una vita. Abbiamo litigato l’anno scorso, due mesi fa, sempre. Ma non è questione di litigare, si conta tutti quanti uguale. Se si va avanti tutti e 4 e non uno e nemmeno 5 (aprendo alla possibilità di un’altra persona, ndr). Noi siamo come i Beatles, senza uno o l’altro non sono più niente".

Cosa c'è di vero in queste parole? Niente a detta di Vieri anche lui raggiunto da Staffelli per la consegna di un tapiro. L'ex centravanti non ha comunque voluto replicare alle parole del suo ex collega ribadendo quello che a suo dire l'ha spinto a cambiare: "Non è vero niente. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita". Quindi nessuna mancata condivisione e soprattutto nessun "quinto personaggio"? Bobo ha chiuso il discorso così: "Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti". Insomma le posizioni sembrano ben definite. e distanti