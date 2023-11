Adani reagisce alla prima puntata della nuova Bobo TV con Vieri: “Ora devo fare due cose” Lele Adani nella sua ultima storia, all’indomani della prima trasmissione sulla Bobo TV di Vieri senza di lui, Cassano e Ventola, ha pronunciato parole dal sapore della rivalsa.

A cura di Marco Beltrami

Qual è stata la reazione di Lele Adani al nuovo format di Vieri sulla Bobo TV dopo la clamorosa separazione? All'indomani della prima puntata del "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest", l'ex difensore e opinionista ha pubblicato una storia sul suo profilo social. Un sondaggio che però è stato anche l'occasione per quella che è sembrata una risposta al suo ex compagno di avventure, con la necessità di "tornare a parlare di calcio".

Nessun riferimento esplicito, come accaduto nei giorni scorsi. Proprio Lele Adani infatti dopo il clamoroso annuncio di Bobo Vieri sulla separazione con lui, Cassano e Ventola aveva pubblicato sui social dei contenuti non espliciti, con dei riferimeni velati. Una situazione che aveva alimentato i dubbi sulla possibilità che tutto si trattasse di uno scherzo, cancellati poi dalla messa in onda del nuovo format che è andato a sostituire Calcio con la F e sembra aver chiuso il discorso.

Vieri si è presentato in diretta con youtuber e creator, che hanno preso il posto, almeno per questa puntata, dei tre ex calciatori. Una trasmissione molto diversa da quella precedente, che ha fatto registrare anche l'irruzione de Le Iene, con il padrone di casa che però non si è lasciato andare, e non ha spiegato cosa ci sia dietro la sorprendente divisione. Tutto con un riferimento alla sacralità dello spogliatoio.

Se Cassano al momento di ricevere il Tapiro d'Oro ha aperto sulle divergenze con Vieri, e Ventola nei giorni scorsi ha quasi confermato le indiscrezioni riportate da Fabrizio Corona, Adani ha pubblicato una stories che sembra riferita proprio a quanto accaduto. Nella stessa si vede lui che passeggia e rivolge un invito a rispondere ad un messaggio ai suoi followers. Un'attività prevista da una sua collaborazione, ma che gli garantisce l'occasione per pronunciare parole che hanno il senso della rivalsa.

Adani infatti ha sottolineat ai suoi seguaci all'indomani della Bobo TV la necessità di tornare a parlare del futbol vero, senza chiacchiere: "Buongiorno a tutti, cosa dite: rimettiamo il calcio vero al centro di tutto. Io direi che è meglio". E per questo ha anche voluto ringraziare coloro i quali probabilmente gli hanno dimostrato tutto il loro affetto: "Perché questo avvenga devo fare due cose, la prima è ringraziarvi e la seconda è coinvolgervi. Qual è stato il calciatore rivelazione di questa prima fase di campionato tra Soulé, Zirkzee e Colpani. Parliamo di futbal è la vostra garanzia, io vi aspetto qui sempre. Viva il futbol".