Due tifosi presi a calci e pugni durante Portogallo-Slovenia: accerchiati da dieci steward

La vittoria del Portogallo sulla Slovenia, arrivata dopo i calci di rigore che hanno consentito alla Nazionale di Martinez di centrare i quarti, è stata contraddistinta da un episodio a dir poco spiacevole. Il tutto è accaduto proprio nel momento clou della partita quando Cristiano Ronaldo si stava apprestando a battere il calcio di rigore che il capitano del Portogallo ha poi sbagliato. Prima della parata di Oblak sul terreno di gioco dell'Arena di Francaforte stava per fare il suo ingresso un tifoso pronto evidentemente a fare invasione.

Ma proprio in quel momento il tifoso portoghese è stato fermato in tempo e portato nel tunnel dello stadio e preso a pugni e calci dalle guardie di sicurezza, almeno 7 persone. Il tifoso è stato aggredito in una zona di accesso al campo, mentre un altro tifoso è stato trattenuto sul terreno ancor prima di entrare. Le immagini sono chiare e mostrano con quanta violenza alcuni steward si siano scagliati contro i due sostenitori portoghesi. Dalle tribune qualcuno ha pensato bene di riprendere tutto e denunciare l'accaduto specie per la brutalità dei colpi inferti.

Il momento in cui Cristiano Ronaldo si fa parare il rigore da Oblak.

Cosa è accaduto nel tunnel dello stadio: violenza contro i due tifosi

Le invasioni di campo, specie nelle ultime partite del Portogallo, si sono ripetute in maniera molto frequente. La caccia al selfie con CR7 è stata oggetto di numerose critiche nei confronti degli uomini della sicurezza negli stadi in Germania. Il mancato controllo di ben 5 invasioni durante Portogallo-Turchia ha finito per infastidire anche lo stesso Ronaldo. Motivo per cui è stato evidentemente chiesto maggiore controllo. Ma è chiaro che si sia andati oltre e alcuni addetti alla sicurezza abbiano perso totalmente il controllo.

Secondo un testimone, come sottolinea ‘Correio da Manha', l'aggressione è avvenuta quando uno dei tifosi ha tentato di entrare in campo poco prima del rigore di Cristiano Ronaldo. Un secondo tifoso avrebbe anche provato a impedire all'amico di evitare l'ingresso sul terreno di gioco ma è stato anche lui trattenuto e aggredito con calci e pugni da diverse guardie di sicurezza dello stadio. Le immagini filmate dai tifosi sicuramente ora saranno consegnate a chi gestisce l'organizzazione e la sicurezza negli stadi durante gli Europei per identificare eventualmente i responsabili e chiedere spiegazioni.