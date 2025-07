Tifosi in piedi sulle tombe durante il Tour de France: invaso un cimitero per un posto in prima fila

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Incredibile quanto avvenuto ieri nel corso del Tour de France 2025. Una delle più prestigiose corse di ciclismo è stata caratterizzata da un episodio piuttosto insolito. A pochi chilometri dall'arrivo della seconda tappa, appena prima di Boulogne-sur-Mer, le telecamere della TV francese hanno ripreso diversi spettatori in piedi sulle tombe di un cimitero per assistere al passaggio del gruppo. Siamo a 8 chilometri dall'arrivo in un punto che collega Lauwin-Planque a Boulogne-sur-Mer, e la tensione tra i ciclisti è alle stelle essendo nella fase finale della corsa.

I tifosi incitano i corridori mentre sfrecciano attraverso le città e i villaggi del Pas-de-Calais. Le immagini sono caratteristiche ma a un certo punto si nota un folto gruppo di tifosi che hanno fatto irruzione all'interno di un cimitero per assicurarsi un posto in prima fila e assistere al passaggio del gruppo. Incuranti di cosa stessero facendo i tifosi si sono letteralmente appesi alle lapidi mentre altri erano in piedi per assicurarsi una visuale migliore.

Un'immagine che ha fatto il giro del mondo. Eravamo a 8,5 chilometri dall'arrivo e a un certo punto le telecamere si fermano proprio su questa immagine che in Francia ha chiaramente creato tantissime polemiche. Infatti in molti si chiedono come sia stato possibile dato che sin dall'inizio l'organizzazione era stata molto rigida sul rispetto delle regole. Non è infatti consentito correre accanto ai ciclisti, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, nessuno deve invadere la strada per recuperare qualcosa lanciata dai ciclisti e sono vietati i selfie. Insomma, poche ma efficaci norme comportamentali.

Quali provvedimenti verranno presi dopo quanto accaduto al Tour

Ma di correttezza e rispetto delle regole in questo caso non c'è stato nulla. L'immagine è stata fortemente criticata in tutto il mondo. Una mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e dei loro parenti che hanno visto il cimitero dove sono sepolti i propri cari invaso da un gruppo di persone che non hanno minimamente esitato a salire in piedi su quelle tombe. In attesa di capire se saranno presi provvedimenti il Tour va avanti e nella giornata di ieri è stato l'olandese Van der Pol a vincere la seconda tappa a Boulogne-sur-Mer domenica, precedendo Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.