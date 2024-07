Perché sulla nuova maglia dell’Inter le strisce sono storte: il significato nascosto

video suggerito

La stagione 2024-2025 inizierà ufficialmente per l'Inter sabato 17 agosto. I nerazzurri sono in ritiro, stanno effettuando le prime amichevoli di un'annata che, in ogni caso, sarà storica perché sarà la prima con le due stellette sul petto. La nuova maglia dell'Inter è stata presentata ed ha sbalordito, per un design particolare, ma solo in parte. Perché le canoniche strisce nerazzurre vengono sostituite dalle strisce storte, che sono disegnate ella parte sinistra dalla parte anteriore e nella parte posteriore della maglietta che indosseranno i campioni d'Italia.

La maglia dell'Inter per la stagione 2024-2025

L'Inter ha svelato la nuova maglia, la prima, quella ufficiale, quella nerazzurra per l'annata 2024-2025. La divisa è la prima del club con le due stellette (che rappresentano i venti scudetti vinti) posizionate sopra lo stemma dell'Inter. Di lato ci sarà il tricolore, il simbolo dello scudetto vinto lo scorso aprile, nel derby con il Milan. Colpisce, però, subito a vista d'occhio la non uniformità della maglia che in larga parte è composta dalle classiche strisce nerazzurre, ma che poi sul lato sinistro sulla manica nella parte anteriore, e su parte della schiena in quella posteriore, non ha le classiche strisce bensì delle strisce storte, oblique.

Tradizione e innovazioni nel DNA dell'Inter

Il concept delle nuove maglie dell'Inter, scrive il club, pone al centro del processo creativo una serie di diversi tipi di stelle che si affiancano a quelle sulla maglia dell'Inter: "Scolpite, tatuate, create, le stelle prendono vita in molteplici forme per celebrare il traguardo. La nuova maglia custodisce il glorioso passato del Club, ma rappresenta le ambizioni future. Milano con la commistione tra tradizione e innovazione è parte del DNA del club".

Le assonanze con San Siro nella nuova maglia dell'Inter

La tradizione è rappresentata dalle strisce canoniche, l'innovazione dalle strisce storte sul lato sinistro della maglia. Una maglia che si fa notare e che farà storia. Sui social e non solo si è parlato tanto delle strisce non tradizionali. Intanto perché rappresentano una novità, e quando ci sono le novità velocemente si creano due fazioni (pro e contro), e poi perché ci si è chiesti il perché di quella scelta. E in parecchi hanno visto un'assonanza con il design dello Stadio Meazza San Siro, con la sua particolare costruzione architettonica che vede o almeno sembra vedere dei richiami nella nuova maglia di Lautaro e soci.