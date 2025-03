video suggerito

Perché Frattesi ha detto "sono spento, ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo": il significato La frase del centrocampista dell'Inter e della Nazionale condivisa in un post sui social ha dato adito a differenti interpretazioni. Le motivazioni sono strettamente personali, ne parlò anche un paio di mesi fa.

Davide Frattesi ha vissuto una domenica particolare. È stata sua la rete del raddoppio contro l'Udinese, un gol pesantissimo per la squadra e per se stesso. Prima l'esultanza smodata, urlando e battendo il petto coi pugni. Poi il messaggio condiviso sui social che ha fatto riflettere e dietro il quale c'è una motivazione strettamente personale molto delicata. È sembrato tutto così strano e criptico da lasciar pensare che dietro quelle parole chissà quali motivazioni ci fossero: ha voluto forse lanciare un messaggio a qualcuno? Ha espresso un disagio per la situazione contrattuale? Nasconde malesseri dovuti a questioni di mercato? Cosa o chi lo ha stimolato a uscire allo scoperto in quel modo?

La frase sui social: "Chi mi conosce sa cosa sta succedendo"

"Oggi era troppo importante… Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento, ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo. Forza Inter!", è la frase che ha scritto a margine della foto che lo ritrae al culmine della gioia per aver messo la propria firma in calce al 2-0 momentaneo con i friulani. Non avendo aggiunto altri dettagli, quella sortita social ha dato adito a diverse interpretazioni. Due i punti oscuri: "vi chiedo scusa" e "chi mi conosce sa cosa sta succedendo" che messi in fila così all'interno di uno stesso periodo lascia immaginare vi siano problemi in nerazzurro. Perché sente il bisogno di scusarsi e per cosa? C'è ancora dell'altro che cova sotto la cenere? Niente di tutto questo. Nessun retro-pensiero, né mal di pancia o altro.

Il significato del messaggio di Davide Frattesi

La versione e il significato di quel messaggio celano ragioni di tutt'altro tenore. Il riferimento al momento che sta vivendo Frattesi si spiega con le difficili condizioni di salute di una persona a lui molto cara e non lo lascia del tutto tranquillo: è la nonna, a cui il centrocampista dell'Inter e della Nazionale tiene particolarmente. Basta andare un po' a ritroso nel tempo per trovare una spiegazione che confermi uno stato emotivo del genere, manifestato di recente.

A fine gennaio scorso, dopo la trasferta dei nerazzurri a Lecce (la squadra di Inzaghi s'impose con un perentorio 0-4 e fu proprio Frattesi ad aprire le marcature dopo appena sei minuti) il calciatore aveva portato alla luce quel sentimento che un po' lo turbava: "È stato un mese un po' particolare per me, perché mia nonna non sta tanto bene. Avevo la testa altrove".