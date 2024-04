video suggerito

Perché l'Inter avrà la seconda stella sulla maglia dopo lo Scudetto: la regola inventata dalla Juve Quando vincerà matematicamente lo Scudetto 2023-2024, l'Inter conquisterà il 20° titolo e avrà così la possibilità di mettere sulle proprie maglie la seconda stella. Una tradizione che ha inaugurato la Juventus.

L'Inter è a un passo dallo scudetto. I nerazzurri si apprestano a diventare campioni d'Italia 2023-2024. Potrebbe capitare nel derby con il Milan del 22 aprile o nella sfida della 34ª giornata con il Torino. In ogni caso Inzaghi e i suoi si apprestano a regalare all'Inter lo Scudetto numero 20 e ciò porterà sulle maglie del club dalla prossima stagione la seconda stella. Ma perché in Italia vige questa regola?

Non esiste una vera regola per le stelle sulle maglie

Ormai è una tradizione, ed è un'abitudine per gli appassionati vedere sulle maglie di Juventus, Milan e Inter delle stelle. Ma non esiste una regola specifica che disciplina l'utilizzo della stella. Guardando le norme sulle divise da gioco non si legge alcuna citazione chiara sull'utilizzo del simbolo delle stelle dorate, ma si fa riferimento soltanto alla previa approvazione da parte della Lega delle maglie scelte.

Sono tre le stelle presenti sulla maglia della Juventus.

Come nasce la tradizione delle stelle sulle maglie in Serie A

Nel campionato 1957-1958 grazie al trio delle meraviglie formato da Giampiero Boniperti, Omar Sivori e John Charles la Juventus si aggiudica il 10° Scudetto della sua storia, ed è la prima società italiana ad arrivare in doppia cifra. Dopo aver ottenuto quel traguardo Umberto Agnelli, all'epoca presidente del club bianconero, concorda con la FIGC un modo per celebrare quel traguardo. Agnelli propose di aggiungere una stella dorata sulle maglie della Juve.

L'Inter è a un passo dallo scudetto numero 20, dalla prossima stagione avrà due stellette sulla maglia.

Il Consiglio Federale FIGC stabilì la creazione di un distintivo particolare per tutti i club che avessero conquistato 10 titoli nazionali. La scelta ricadde sulla stella perché ispirata all'onorificenza conferita dal CONI. La Juventus nella stagione seguente appose la prima stella sulle maglie. Nacque così una tradizione, che continua tutt'oggi.

Il Milan ha una stella sulla propria maglia dal 1979.

Juventus, Inter e Milan le uniche squadre ad avere la stella sul petto in Serie A

I bianconeri hanno posto la seconda stella sulle maglie dopo lo Scudetto nel 1982 e poi la terza dopo il titolo vinto con Conte allenatore nel 2014. L'Inter la prima stella l'ha potuto mettere sulle maglie nerazzurre nel 1966, quando vinse il campionato con Helenio Herrera in panchina, e ora si appresta a conquistare la seconda. Mentre il Milan nel 1979 ottenne il decimo Scudetto, l'ultimo con Gianni Rivera.