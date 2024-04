video suggerito

Milan-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Inter, il derby di Milano è di scena oggi alle 20:45 a San Siro per una sfida che potrebbe valere il 20° Scudetto per i nerazzurri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorno di derby meneghino e giorno, possibile, del 2o° Scudetto nerazzurro: Milan-Inter si presenta così la stracittadina che potenzialmente potrebbe trasformarsi in una delle sfide indimenticabili. Il derby si disputerà oggi lunedì 22 aprile alle 20:45 e verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN sia in TV sia in streaming.

Tutto pronto per la festa nerazzurra in casa Inter con due risultati utili su tre per poter festeggiare in anticipo la Seconda Stella e soprattutto con la speranza da parte dei tifosi di poterlo fare davanti a un San Siro quasi tutto rossonero e davanti ai cugini rossoneri. Per il Milan, ovviamente, la voglia di togliere il sorriso dai volti interisti almeno per altri 90 minuti, provando a vincere per rimandare la festa nerazzurra e riscattare l'onta dell'andata quando il derby finì malissimo: 5-1 per l'Inter.

Inzaghi non ha avuto problemi di Coppe infrasettimanali e tutte le energie psicofisiche sono state dedicate con attenzione assoluta all'appuntamento di oggi, col posticipo che chiude una lunghissima 33a giornata di campionato di Serie A. Scenderanno in campo i migliori a disposizione nel collaudato 3-5-2 in cui tornerà titolare, dopo la squalifica, anche Lautaro Martinez, capocannoniere e capitano.

Il Milan, diversamente, arriva dal derby d'Europa contro la Roma, giocato all'Olimpico, che ha sottratto energie sia fisiche che mentali. La sconfitta contro la Roma è stato un colpo durissimo da digerire per Pioli oramai verso l'addio, pubblico e tifosi, perdendo sia l'andata sia il ritorno in una competizione in cui i rossoneri erano dati tra i favoriti.

Partita: Milan-Inter

Dove: Stadio San Siro (Milano)

Quando: lunedì 22 aprile

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione, Serie A (33° turno)

Milan-Inter, dove vederla in diretta TV

Il derby di Milano si vedrà in diretta TV in esclusiva per gli abbonati, su DAZN. Milan-Inter potrà essere vista sulle Smart TV collegate a internet attraverso una consolle di gioco o apparecchi wireless.

Dove vedere Milan-Inter in diretta streaming

Anche per chi vuole seguire il derby online sarà possibile farlo. Milan-Inter, posticipo del lunedì sera che profuma di Scudetto, sarà visibile sia attraverso il collegamento diretto sul sito ufficiale di DAZN sia attraverso l'utilizzo dell'app, fruibile soprattutto per smartphone e tablet.

Serie A, probabili formazioni di Milan-Inter

Simone Inzaghi ha i migliori a disposizione. Il 3-5-2 vedrà in campo i titolarissimi che hanno costruito questa stagione che li vede prepotentemente in testa, con il countdown Scudetto già iniziato da tempo. Dal primo minuto, dopo il turno di squalifica, ci sarà anche Lautaro Martinez che tornerà a fare coppia con Thuram, così come Pavard rientrerà in difesa. Poi nessun altro cambio importante, se non a gara in corso, in base anche al risultato. In mediana, trio centrale titolarissimo con Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu.

Per Stefano Pioli c'è da valutare il post Europa League, soprattutto lavorando sulla testa dei propri giocatori. Certo è che il tecnico dovrà rinunciare allo squalificato Thiaw in difesa dove il suo posto sarà dato a Gabbia, a segno contro la Roma, al fianco di Tomori. Solito ballottaggio tra Musah e Bennacer con Reijnders pronto a prendersi una maglia da titolare dopo essere subentrato in Europa a gara in corso. Sulla trequarti Loftus-Cheek con Pulisic e Leao, titolari dietro a Giroud. Ancora panchina in campionato per Chukwueze.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi