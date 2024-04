video suggerito

Chi è Andrea Colombo, arbitro di Milan-Inter che litigò con Maldini e la Primavera rossonera Il derby Milan-Inter che si gioca a San Siro con inizio alle 20:45 e che potrebbe determinare il 20° Scudetto per i nerazzurri sarà arbitrato dall’internazionale Andrea Colombo. L’arbitro che nel 2018 venne fermato due mesi a seguito di un controverso Milan-Chievo Primavera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Di scena il derby di Milano tra Milan e Inter questa sera, per la 33a giornata di Serie A che si concluderà con il classico botto e che potrebbe anche decidere lo Scudetto 2024: se i nerazzurri vinceranno, infatti, potranno festeggiare matematicamente il 20° tricolore, mettendosi al petto la seconda stella. Arbitro dell'incontro è Andrea Colombo, della sezione di Como, che ha un precedente non proprio edificante con il Milan, squadra Primavera, risalente nel 2018.

Il riferimento è a un Milan-Chievo del campionato Primavera della stagione 2018 che salì alle cronache per una accesa lite a fine gara che portò alla squalifica del giocatore rossonero Andrea Conti e all'allora dirigente del Milan Paolo Maldini che venne inibito. Arbitro di quel match era proprio Andrea Colombo che fu oggetto di feroci critiche da parte del club milanista che lo accusò di atteggiamento denigratorio e offensivo verso alcuni propri giocatori.

Nel ricorso del Milan si fece chiaramente riferimento al comportamento arbitrale inopportuno, derisorio e provocatorio a tal punto chele circostanze vennero particolarmente circostanziate portando ad esempio la presa in giro verso un ragazzo perché portava l’apparecchio. Perfino Daniel Maldini, figlio di Paolo, era stato oggetto delle offese arbitrali. La corte d'appello federale prese in mano la vicenda che alla fine portò alla revisione delle decisioni iniziali: a Paolo Maldini benne tolta l'inibizione e Andrea Colombo venne fermato per due mesi per "frasi inopportune dal contenuto denigratorio e provocatorio" si legge nelle motivazioni "in particolare nei confronti dei calciatori Alessandro Sala, Daniel Maldini, Riccardo Tonini, Frak Cedric Tsadjout e Marco Romano Frigerio".

Chi è Andrea Colombo, arbitro di Milan-Inter

Classe 1990, Andrea Colombo incomincia la sua carriera arbitrale nel 2006 e in tre stagioni passa rapidamente dalla Serie D alla C per poi esordire in Serie B nel 2021. Da lì al debutto in Serie A è cosa naturale per uno dei giovani arbitri considerati maggiormente in ascesa, così il 2 dicembre del 2021, debutta in Torino-Empoli, match terminato 2-2. Colombo ha anche vinto nel 2023 il Premio Nazionale "Luca Colosimo" come il miglior giovane arbitro di Serie A e poco dopo riceve dall'AIA anche la nomina ad Arbitro Internazionale, entrando così nella lista FIFA da questa stagione.