Festa Scudetto Inter, il programma dei festeggiamenti: quando ci sarà il pullman scoperto Il programma dei festeggiamenti per lo Scudetto dell'Inter in caso di vittoria contro il Milan. Dalla consegna del trofeo, al giro sul bus scoperto per le strade di Milano. Tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Il programma dei festeggiamenti per lo Scudetto dell'Inter è già noto. In caso di vittoria contro il Milan e matematica conquista del titolo di campione d'Italia, la squadra di Simone Inzaghi non si dedicherà subito alle celebrazioni. Festa scudetto rimandata al 19 maggio in occasione della partita interna contro la Lazio, con il giro per Milano con il bus scoperto invece il 23 aprile. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quando ci sarà il bus scoperto in caso di vittoria nel derby

Se l'Inter dovesse battere il Milan e vincere dunque lo Scudetto, il classico giro trionfale per le vie di Milano con il bus scoperto non andrebbe in scena subito. La celebrazione con i tifosi nerazzurri nel capoluogo lombardo si terrà martedì 23 aprile. Questo il giorno scelto dunque per il corteo del bus scoperto della squadra dell'Inter da campione d'Italia. In caso di mancata vittoria col Milan la parata potrebbe essere spostata a dopo Inter-Torino in programma il 28 aprile.

La premiazione dell'Inter con il trofeo dello Scudetto, quando ci sarà

Quando ci sarà dunque la premiazione dell'Inter in caso di Scudetto matematico contro il Milan? La premiazione con la consegna del trofeo ai neo campioni d'Italia, non si terrà subito dopo il derby. Appuntamento al 19 maggio, quando la squadra di Inzaghi giocherà in casa contro la Lazio. Una data ancora da confermare, ma in cui potrebbero concretizzarsi i festeggiamenti dell'Inter, suddivisi in due parti prima allo stadio e poi al castello sforzesco.

Concerto a San Siro e nuovo inno per la seconda stella

Dopo la consegna del trofeo dello Scudetto, a San Siro ci sarà un maxi-concerto per i propri tifosi. Tutto con la presenza di diversi cantanti, molti di fede nerazzurra come Max Pezzali, Andrea Bocelli e Tananai (da confermare). Un'occasione per presentare anche il nuovo inno dell'Inter per la seconda stella. In serata poi festa al Castello Sforzesco alla presenza anche di celebrità dello sport.